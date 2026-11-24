LaLiga ha reso nota la dimissione di Miguel Ángel Gil Marín, vicepresidente della società, dopo che il presidente Javier Tebas ha espresso un messaggio di ringraziamento e di apprezzamento per la collaborazione del dirigente del club dell’Atlético Madrid. La decisione di Gil Marín è legata a tensioni tra club per la gestione dei finanziamenti e l’impatto della Unión de Clubes Europeos (UEC), un’organizzazione creata nel 2023 per rappresentare gli interessi dei club europei, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni. La situazione ha generato malcontento tra i club, alcuni dei quali avrebbero finanziato indirettamente, attraverso LaLiga, un’azione legale contro l’UEC, a cui appartengono. LaLiga ha approvato il bilancio e le contabilità con una forte maggioranza, un risultato che ha dato impulso al presidente Tebas per proseguire l’azione comune per il calcio professionistico spagnolo.

Le tensioni tra club e finanziamenti

La decisione di Gil Marín è stata influenzata dal malcontento tra diversi club per la gestione dei finanziamenti da parte di LaLiga verso l’UEC. Secondo le informazioni di MARCA, Tebas ha riconosciuto in precedenza ai club che LaLiga aveva finanziato e promosso l’organizzazione per anni. L’importo delle somme versate potrebbe superare il milione di euro, e i club non ne avrebbero avuto conoscenza. La situazione si è aggravata quando l’UEC ha presentato una denuncia alla Commissione Europea contro la UEFA e la EFC, entità a cui appartengono molti club spagnoli. Questo ha creato una situazione di conflitto, con alcuni club che avrebbero finanziato indirettamente un’azione legale contro un’organizzazione a cui appartengono.

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Le implicazioni legali e finanziarie

Vari club spagnoli stanno già valutando le conseguenze legali della situazione, sia per il destino dei fondi di LaLiga che per il metodo utilizzato per finanziare l’UEC. LaLiga, attraverso il suo presidente Tebas, ha cercato di sottolineare il sostegno dei club per la sua gestione, sottolineando che la maggioranza dei club ha approvato il bilancio e le contabilità. Tuttavia, la tensione tra i club e la gestione di LaLiga rimane un tema delicato, con implicazioni che potrebbero influire sul futuro del calcio professionistico spagnolo.

Il presidente di LaLiga, Javier Tebas, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Gil Marín, ringraziandolo per la sua collaborazione durante la sua carriera. LaLiga ha anche sottolineato il ruolo del presidente della RFEF, Rafael Louzán, che ha partecipato alle discussioni. La situazione rimane in fase di chiarimento, con i club che valutano le conseguenze di questa decisione e le implicazioni per il futuro del calcio spagnolo.

La gestione dei finanziamenti è diventata un tema cruciale per i club.

LaLiga ha cercato di mantenere un dialogo costruttivo con i club.

LaLiga ha cercato di mantenere un dialogo costruttivo con i club, ma la situazione rimane complessa. La gestione dei finanziamenti e la collaborazione tra enti come LaLiga e l’UEC rappresentano un tema cruciale per il calcio professionistico spagnolo. La decisione di Gil Marín segna un momento di cambiamento, ma la strada per risolvere le tensioni è ancora lunga.