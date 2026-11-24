La Roma non ha mai smesso di incontrare i suoi ex allenatori, un legame che va oltre il calcio e si radica nei sentimenti e nei ricordi. Dopo Luis Enrique, Juric e Spalletti, la squadra giallorossa si prepara a nuove sfide con chi ha guidato la squadra in passato, anche se non sempre con risultati positivi. La stagione 2025 ha visto la Roma affrontare sei ex allenatori, tra cui José Mourinho, De Rossi, Aquilani, Lucho, Juric e Lucio, tutti lasciando un segno indelebile nella storia del club. La Roma, però, non ha mai smesso di onorare chi ha guidato la squadra, anche quando i risultati non hanno rispettato le aspettative.

Un legame che va oltre il calcio

La Roma ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi ex allenatori, non solo per il lavoro svolto in campo, ma anche per le relazioni personali e sentimentali. Luis Enrique, ad esempio, ha lasciato un’impronta indelebile nella squadra, nonostante la stagione 2011 abbia visto la Roma finire al settimo posto. Il tecnico spagnolo, però, ha sempre espresso un forte affetto per la città e i tifosi, come dimostrato quando, dopo la Champions del 2025, ha dedicato un pensiero pubblico agli amici romanisti, ricordando Claudio Bisceglia, il suo insegnante.

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La Roma non ha mai smesso di onorare chi ha guidato la squadra, anche quando i risultati non hanno rispettato le aspettative.

La squadra giallorossa ha sempre mantenuto un rapporto di rispetto e affetto con i propri ex allenatori, anche se non sempre con risultati positivi. La stagione 2025 ha visto la Roma affrontare sei ex allenatori, tra cui José Mourinho, De Rossi, Aquilani, Lucho, Juric e Lucio, tutti lasciando un segno indelebile nella storia del club. La Roma, però, non ha mai smesso di onorare chi ha guidato la squadra, anche quando i risultati non hanno rispettato le aspettative.

Le sfide con Juric e Spalletti

Le sfide con Juric e Spalletti rappresentano un altro capitolo del legame tra la Roma e i suoi ex allenatori. Juric, che ha guidato la squadra nella stagione 2024-25 dopo De Rossi e prima di Ranieri, ha visto la Roma finire in un buco nero di gioco e di risultati. La squadra, però, ha continuato a mantenere un rapporto di rispetto con il tecnico, anche se i risultati non hanno sempre rispettato le aspettative. Spalletti, invece, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Roma, non solo per il suo lavoro in campo, ma anche per le relazioni personali con i giocatori e i tifosi.

La Roma ha sempre mantenuto un rapporto di rispetto e affetto con i propri ex allenatori, anche se non sempre con risultati positivi.

La sfida del Parco dei Principi precederà di pochi giorni quella con Juric, mentre a chiudere il ciclo sarà Spalletti il 19 dicembre, dopo i confronti ad alta quota con Bologna, Sporting e Lazio. La Roma, però, non si è mai limitata a confrontarsi solo con i propri ex allenatori, ma ha anche accolto con rispetto chi ha guidato la squadra in passato, anche se non sempre con successo. La stagione 2025 ha visto la Roma affrontare sei ex allenatori, tutti lasciando un segno indelebile nella storia del club.