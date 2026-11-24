L’Inter ha reso noto il risentimento muscolare di Hakan Calhanoglu, verificatosi durante la partita contro l’Atalanta. Il centrocampista turco si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un problema ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero dovrebbero attestarsi sulle 3-4 settimane, con l’obiettivo di far tornare il giocatore a disposizione per la finale di Supercoppa contro la Lazio, in programma il 22 dicembre a San Siro. Calhanoglu dovrà saltare diversi match chiave per la squadra.

Calhanoglu out per diversi match

Il centrocampista turco, classe 1994, dovrà escludersi da diversi impegni con la squadra. Tra i match da saltare ci sono le partite contro lo Stoccarda (oggi, Champions League), il Genoa (28 novembre, Serie A), il Genoa (1 dicembre, Coppa Italia), il Frosinone (5 dicembre, Serie A), il Borussia Dortmund (9 dicembre, Champions League), il Torino (13 dicembre, Serie A) e il Lecce (18 dicembre, Serie A). L’infortunio si è verificato durante la partita di domenica sera, in cui è stato sostituito al minuto 33 da Cristian Chivu.

Pubblicità

Chivu: certezze e preparazione

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Stoccarda, Cristian Chivu ha espresso la sua preoccupazione per la sostituzione di Calhanoglu. “La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra, è la mia premura nella preparazione alla partita”, ha detto Chivu. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di far sentire i giocatori a proprio agio nel fare determinate scelte, ma ha anche chiarito che certe improvvisazioni non possono e non devono essere fatte. Le scelte del centrocampo saranno visibili domani.

Calhanoglu, in questa stagione, ha collezionato 14 presenze con la maglia dell’Inter, con un bilancio di 3 goal (tutti in campionato). L’assenza del centrocampista turco potrebbe influire sulle strategie di gioco della squadra, soprattutto in una fase in cui la squadra cerca di consolidare la posizione in classifica. La sua assenza si aggiunge a una lista di infortuni che hanno messo a dura prova la rosa nerazzurra.

La situazione di Calhanoglu rappresenta un ulteriore sfida per la squadra, che dovrà trovare alternative per mantenere la coesione e la competitività in campo. La gestione dell’infortunio e la preparazione della squadra per la Supercoppa saranno chiave per il proseguo della stagione. L’Inter continuerà a monitorare la situazione del giocatore e a valutare le opzioni per il recupero. Il risentimento muscolare di Calhanoglu rappresenta un evento significativo per la squadra, che dovrà adattarsi alle nuove condizioni di gioco. L’assenza del centrocampista turco potrebbe richiedere un cambio di strategia, soprattutto in una fase in cui la squadra cerca di consolidare i risultati. La gestione dell’infortunio e la preparazione della squadra per la Supercoppa saranno fondamentali per il proseguo della stagione.