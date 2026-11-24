Il Milan e Julian Lopetegui sembravano destinati a un futuro insieme, ma il rapporto si è concluso senza un rinnovo. L’allenatore spagnolo, dopo un periodo di forte attenzione da parte del club rossonero, ha visto il suo sogno di tornare in Italia svanire. L’addio anticipato al Qatar, dove ha preso il comando della nazionale, segna un’altra svolta nella carriera del tecnico, che ora cerca nuove opportunità in patria.

Un passato prossimo, un presente in Qatar

La collaborazione tra il Milan e Lopetegui era nata nel 2024, quando la società lo aveva considerato il candidato ideale per sostituire Stefano Pioli. L’idea era di portare una proposta di gioco innovativa e di integrare i giovani talenti nella squadra. Tuttavia, il progetto è stato annullato a causa del malcontento della tifoseria e di contrasti interni. Da allora, entrambe le parti hanno seguito strade diverse, con il Milan che ha provveduto a sostituire Lopetegui con altri allenatori, tra cui Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao.

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Un’esperienza breve ma intensa al West Ham

Dopo l’addio al Milan, Lopetegui ha preso il comando del West Ham, dove ha avuto un’esperienza di sei mesi con risultati limitati. La squadra ha totalizzato solo 23 punti in 20 gare, portando alla sua svolta. Dopo essere stato sollevato dall’incarico, il tecnico ha trovato un nuovo ambiente al Qatar, dove ha guidato la nazionale a ottenere risultati significativi, tra cui la qualificazione al Mondiale e un punto storico contro la Svizzera.

La sua carriera ha visto un’altra svolta con l’incarico di CT del Qatar, dove ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale dal primo ministro Tamim bin Hamad Al Thani. Tuttavia, il contratto con la nazionale scade ad aprile 2027, e la Federazione ha già iniziato i contatti per anticipare la fine del rapporto. Lopetegui, però, non si ferma qui: mira a tornare in Europa, dove ha già allenato club come il Rayo Vallecano, il Real Madrid e il Siviglia, con un successo importante nella stagione 2019-20.

Un futuro in patria o in un’altra squadra

Il Milan, a distanza di un anno e mezzo, ha ritrovato serenità e stabilità, mentre Lopetegui cerca nuove opportunità. Il suo obiettivo sembra essere l’Europa, dove potrebbe tornare a allenare squadre con cui ha già avuto esperienze significative. Il numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale, ha espresso fiducia in Ruben Amorim, e durante il mercato invernale potrebbe supportare il portoghese con nuovi acquisti. Lopetegui, però, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, e il suo futuro rimane aperto. La situazione è diametralmente opposta rispetto a quella del Milan, che ha trovato un equilibrio dopo la fine del rapporto con Lopetegui. Il tecnico spagnolo, invece, è a caccia di una nuova squadra da cui ripartire, con l’obiettivo di tornare a giocare in patria e di ripetere i successi del passato.