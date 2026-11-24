Luka Modric si è infortunato durante la partita contro il Frosinone, causando un problema che ne mette a rischio la presenza in Europa League e potrebbe costringerlo a saltare alcune partite in Serie A. Il centrocampista croato, noto per la sua leadership e la sua capacità di controllare il gioco, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club rossonero. Questo infortunio arriva in un momento delicato per il Milan, che ha appena concluso una partita in cui ha visto la sua squadra affrontare un momento di tensione.

Un elemento chiave per il centrocampo

Modric, ex Real Madrid, è stato un punto fermo per il Milan in Serie A questa stagione, non avendo mai saltato una partita e contribuendo con 2 assist in 12 presenze. Il suo ruolo nel centrocampo è stato cruciale, sia per il controllo del gioco che per la sua capacità di gestire le situazioni di pressione. Tuttavia, il problema muscolare lo costringerà a saltare la prossima sfida di Europa League contro l’Olympiacos, un impegno che potrebbe mettere a rischio la sua disponibilità in campo.

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Il Milan perde un leader in campo e in campo europeo

La mancanza di Modric in Europa League potrebbe influire notevolmente sulla squadra, soprattutto in una fase in cui il club cerca di consolidare la sua posizione in Champions League. Il croato, noto per la sua capacità di organizzare il gioco e di mantenere la concentrazione, è un elemento fondamentale per gli equilibri del centrocampo. Il suo assenteismo potrebbe creare un vuoto che sarà difficile da colmare, soprattutto in una competizione che richiede una gestione precisa e una coerenza tattica.

La prossima sfida in Serie A

Il Milan dovrà valutare se Modric possa tornare a disposizione in tempo per la prossima partita in Serie A contro il Cagliari, in programma lunedì 30 novembre. Sebbene il problema sia ancora in fase iniziale, la squadra dovrà prendere una decisione rapida per evitare di mettere a rischio la sua preparazione per la gara. Il centrocampista, che ha già avuto due partite in panchina in Europa League, potrebbe dover rimanere in sospeso per un periodo di recupero. La situazione di Modric rappresenta un ulteriore sfida per il Milan, che ha già affrontato diversi problemi in questa stagione. La mancanza del croato potrebbe influire non solo sulle prestazioni in campo, ma anche sulla motivazione della squadra, che dovrà trovare alternative per mantenere il livello di gioco. Il club rossonero continuerà a monitorare la situazione del giocatore e valuterà le opzioni più opportune per il proseguo della stagione.