Karius smentisce voci di mercato che lo accostavano al Bayern Monaco, confermando la sua attenzione esclusiva verso lo Schalke. Loris Karius, 33 anni, ha ribadito di non aver parlato con nessuno e di non essere in contatto con nessuno, in riferimento alle indiscrezioni che lo vedevano interessato al club bavarese. Il portiere, attualmente legato al club tedesco con un contratto fino al 2028, ha espresso la sua soddisfazione per la sua posizione attuale e per le prestazioni offerte in campo. La mia attenzione è completamente rivolta allo Schalke, sono davvero felice di giocare qui, ha dichiarato il portiere.

Un rendimento di alto livello

Karius, protagonista di un’ottima stagione, ha contribuito a mantenere inviolata la porta della sua squadra nella recente sfida contro lo Stoccarda, terminata 0-0. Il portiere ha ricevuto il sesto riconoscimento di Man of the Match in dieci giornate di campionato, un risultato che non è passato inosservato nemmeno in Baviera. Le sue prestazioni hanno suscitato interesse anche al di fuori del club, con il Bayern Monaco che valuta diverse soluzioni per la prossima stagione, in attesa della decisione di Manuel Neuer sul suo futuro. Secondo quanto riportato, il club bavarese sta cercando alternative per la prossima stagione, in attesa di conoscere la decisione di Manuel Neuer sul proprio futuro. Se Urbig dovesse diventare il nuovo titolare, Karius potrebbe rappresentare un’opzione per il ruolo di secondo portiere. Non ho parlato con nessuno e non sono in contatto con nessuno, ha sottolineato il portiere, ribadendo che le voci non hanno alcun fondamento.

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Un futuro legato a Schalke

Nonostante le voci di mercato, Karius ha confermato la sua volontà di concentrarsi esclusivamente sullo Schalke. Il portiere ha anche smentito le voci che lo vedevano in cerca di un trasferimento, sottolineando che non ha avuto alcun contatto con squadre esterne. Per lui, un eventuale trasferimento potrebbe permettergli di avvicinarsi a Milano, dove vive la moglie Diletta Leotta e la sua famiglia.

Karius ha ribadito di non aver mai discusso con nessuno riguardo a un possibile cambio di squadra, sottolineando che le indiscrezioni non hanno alcun fondamento. “In questo momento non ha assolutmente senso commentare indiscrezioni di mercato prive di fondamento”, ha aggiunto Karius, confermando la sua determinazione a rimanere al club tedesco e a concentrarsi sulle prossime partite. Se il portiere dovesse lasciare lo Schalke, potrebbe rappresentare un’opzione per il ruolo di secondo portiere nel Bayern Monaco, in caso di un cambio di titolare. Tuttavia, per il momento, Karius sembra concentrato su una stagione che potrebbe portare ulteriori riconoscimenti e successi per il club tedesco.