José Mourinho ha affrontato in conferenza stampa a Valdebebas le sfide legate al calendario e alle condizioni fisiche dei giocatori del Real Madrid, sottolineando come il fútbol moderno richieda un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. L’allenatore portoghese ha parlato del rischio di giocare troppo, sottolineando che “è un conflitto, ma alla fine è il plin plin” – un’espressione che indica l’equilibrio tra sacrificio e ricompensa. Mourinho ha riconosciuto che il carico di lavoro è sempre più elevato, con giocatori che si trovano a giocare in poco tempo e a fronteggiare viaggi e condizioni non ideali.

Il rischio del calendario

Il portoghese ha spiegato come i momenti di rischio siano spesso nei minuti finali di un incontro, quando si decide di prendere una posizione più aggressiva. “In questi ultimi 15 minuti, il rischio c’è, quando si cambia il profilo e si va a prendere tutto”, ha detto. Mourinho ha anche menzionato la situazione di viaggio e di non allenamento, che possono influire negativamente sulle prestazioni. Abbiamo una situazione limite, con giocatori che dicono di essere pronti ma non lo sono, ha osservato, sottolineando come la gestione delle condizioni fisiche sia cruciale per evitare infortuni.

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La gestione delle risorse umane

Il tecnico ha anche parlato del ruolo dei giocatori più giovani e della necessità di investire in loro. “Pensare a giocatori che potrebbero diventare allenatori è complicato, perché abbiamo tanta gente giovane”, ha detto. Mourinho ha espresso fiducia in alcuni giocatori, come Vinicius, che ha visto un momento di difficoltà dopo un’espulsione. Vini è giovane e ha già vinto molto, ma può interrompere un momento di crescita, ha osservato, riconoscendo che la motivazione e la condizione fisica sono fattori chiave.

Il discorso di Mourinho ha anche toccato la differenza tra le generazioni passate e quelle attuali, sottolineando come oggi si possiedano strumenti e dati per gestire meglio le cariche. “Il mondo è cambiato, e bisogna adattarsi”, ha detto, riconoscendo che il fútbol moderno richiede una gestione più attenta delle risorse umane. Nonostante le sfide, Mourinho ha espresso fiducia nel team e nella capacità di vincere anche in condizioni difficili, come ha sottolineato nel commento su un incontro contro il PSV. Con le sfide del calendario e delle condizioni fisiche, Mourinho ha dimostrato di comprendere le complessità del fútbol moderno, ma anche di credere nella capacità del team di superare le difficoltà. Il suo discorso ha messo in luce l’importanza di una gestione attenta delle risorse e di un equilibrio tra sacrificio e risultati, elementi chiave per il successo del Real Madrid in una stagione sempre più intensa.