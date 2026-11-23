Jannik Sinner, dopo mesi di terapia conservativa per il ginocchio, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico in Finlandia per superare l’infortunio che lo tiene lontano dai campi. La decisione, necessaria per tornare al top della forma, ha suscitato reazioni su social network, con commenti che accusano il giocatore di aver perso tempo e di non aver seguito le indicazioni dei medici. A difendere il tennista è stato Paolo Bertolucci, ex giocatore e commentatore sportivo, che ha espresso netta disapprovazione per le critiche ricevute.

Commenti avvilenti e irrispettosi

Bertolucci ha condiviso un post su X in cui ha espresso la sua opinione sulle reazioni negative nei confronti di Sinner. “Questa corsa a ‘l’avevo detto io…’ al ‘4 mesi buttati’ al ‘medici incompetenti’ la trovo avvilente e irrispettosa”, ha scritto l’ex tennista, aggiungendo un grande abbraccio a Jannik Sinner. Le parole di Bertolucci, che ha sottolineato l’importanza di rispettare le decisioni di un atleta in fase di recupero, sono state accolte con approvazione da molti follower. Le critiche non rispettano il processo di recupero. Il commentatore ha sottolineato come i commenti su social network non solo non rispettino il lavoro svolto da Sinner, ma possano anche influenzare negativamente la sua motivazione. “Non si può giudicare un atleta in base a un’unica scelta, soprattutto quando si tratta di salute”, ha aggiunto Bertolucci, rafforzando il sostegno al tennista azzurro.

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Un intervento necessario per tornare al top

La decisione di Sinner di sottoporsi a un intervento chirurgico non è stata presa a caso. Dopo mesi di terapia conservativa, il giocatore ha ritenuto necessario procedere con l’operazione per poter competere a livello internazionale. L’infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi dalla finale di Wimbledon vinta nello scorso luglio, ha richiesto un periodo di recupero lungo e costante. Il tempo impiegato non è stato perso. Bertolucci ha sottolineato che il tempo impiegato non è stato perso, ma un passo necessario per tornare al massimo livello. Il commentatore ha anche ricordato che il tennis è un sport che richiede sacrifici e che ogni atleta, come Sinner, deve affrontare sfide fisiche e mentali.

Il commentatore ha anche ricordato che il tennis è un sport che richiede sacrifici e che ogni atleta, come Sinner, deve affrontare sfide fisiche e mentali. “Tornerà più forte di prima”, ha aggiunto Bertolucci, rafforzando il sostegno al tennista azzurro. Le parole dell’ex giocatore, che attualmente lavora come commentatore per Sky, hanno riacceso il dibattito su come si debba trattare i giocatori in fase di recupero e come si debba evitare di giudicare in modo superficiale le loro scelte.

Nonostante le critiche, Sinner continua a ricevere sostegno da parte di altri atleti e commentatori. Tra i tanti, anche Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno espresso il loro appoggio al tennista, augurandogli un rapido recupero. La comunità del tennis, pur in difficoltà, si dimostra solidale con un atleta che, nonostante le sfide, continua a dare il suo meglio. La strada per tornare al top è lunga, ma con il sostegno di persone come Bertolucci, Sinner può contare su un gruppo di appoggio che lo accompagna nel suo percorso di recupero.