Antonio Cassano ha espresso critiche nei confronti di Massimiliano Allegri e Igli Tare, ex allenatore e ex direttore sportivo del Milan, sostenendo che Alphadjo Cisse non era stato voluto in squadra e che il suo allontanamento era avvenuto per disperazione. L’ex giocatore, tornato a parlare del club dopo il successo del Milan contro il Frosinone, ha sottolineato come per i dirigenti non fosse possibile che Cisse giocasse in Serie A. La sua dichiarazione, rilasciata durante un’intervista ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha suscitato reazioni e dibattiti nel settore calcistico.

Le motivazioni di Cassano

Cassano ha spiegato che Cisse, pur essendo un giocatore di alto livello, non era stato accolto nel progetto del Milan. Secondo le parole dell’ex calciatore, il trattamento riservato al senegalese era stato determinante nel suo allontanamento. “L’anno scorso Allegri e Tare hanno detto che non può giocare in Serie A”, ha affermato Cassano, sottolineando come la decisione fosse stata presa senza considerare le possibilità di Cisse. L’ex giocatore ha espresso rammarico per il destino di Cisse, che è tornato a giocare in Serie A con il Catanzaro e sta facendo una buona stagione.

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La scelta di Cisse non è stata apprezzata

Secondo Cassano, il trattamento riservato a Cisse ha dimostrato una mancanza di fiducia e di visione da parte dei dirigenti rossoneri. L’ex calciatore ha sottolineato come il giocatore, pur non essendo un titolare, avrebbe potuto trovare spazio in squadra se fosse stato dato il giusto supporto. “L’anno scorso lo hanno mandato via per disperazione: che mi smentissero!”, ha detto Cassano, riferendosi a una frase che ha suscitato interesse nel settore. L’ex giocatore ha espresso la sua opinione in modo diretto, senza timore di offendere, e ha ribadito la sua convinzione che Cisse meritasse una possibilità.

Le opinioni di Cassano sul mercato

Oltre a parlare di Cisse, Cassano ha espresso le sue opinioni sul mercato del Milan. Ha lodato Tresoldi del Bruges, che ha un costo di almeno 60 milioni di euro, e ha sottolineato l’importanza di un giocatore di qualità in attacco. “In attacco, là davanti, c’è già Ramos, che è un campionissimo”, ha detto, indicando il talento del giocatore. Inoltre, ha suggerito l’acquisto di un difensore centrale e di un esterno a sinistra, ritenendo che siano zone critiche per il Milan. Cassano ha espresso una visione chiara e precisa, basata su esperienze personali e conoscenza del calcio.

Le dichiarazioni di Cassano, seppur forti, sono state accolte con interesse nel settore calcistico. L’ex giocatore, noto per la sua passione e per la sua capacità di esprimersi in modo diretto, ha rafforzato il suo ruolo di voce critica e di opinionista nel calcio. La sua posizione su Cisse e sul mercato del Milan ha suscitato dibattiti e riflessioni, dimostrando come il calcio sia un settore in cui le opinioni contano molto.