Il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri, ha rivelato che Jannik Sinner tornerà dopo l’intervento chirurgico al ginocchio e che tutti sono sicuri di questa certezza. La notizia, rilasciata durante il media day organizzato prima dell’inizio della Coppa Davis 2026, è arrivata direttamente da Volandri, che ha sottolineato l’importanza del giocatore per l’Italia e per la squadra. “L’ho visto a Torino e non c’era ancora l’ipotesi dell’intervento – ha confidato Volandri – Lui mi ha detto che tornerà e siamo tutti sicuri di questo.”

Un impegno per l’Italia e per tutti

Volandri ha spiegato che la partecipazione di Sinner non è solo cruciale per la Coppa Davis, ma anche per l’intero Paese e per tutti i tifosi. “Non è importante solo per noi in Davis, ma anche per l’Italia e tutti.” L’atleta, pur non essendo fisicamente presente in Italia, si sente comunque parte integrante della squadra, grazie alla sua presenza nella chat ufficiale. “A prescindere dal fatto che lui sia fisicamente con noi o meno, lui c’è: si fa sentire nella nostra chat, dove ci scrive ogni volta.”

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La fiducia nella sua ritornata è totale

La squadra azzurra, con il sostegno di tutti i tifosi, attende con fiducia la sua ritornata. Volandri ha anche ricordato che Sinner si sottoporrà ad un intervento chirurgico in Finlandia per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale. “L’ho visto a Torino e non c’era ancora l’ipotesi dell’intervento – ha confidato Volandri – Lui mi ha detto che tornerà e siamo tutti sicuri di questo.”

La Coppa Davis 2026 a Bologna

La Coppa Davis 2026 si svolgerà a Bologna, presso il nuovissimo impianto BolognaFiere Tennis Arena (Unipol Arena), e prenderà il via oggi con la sfida tra Repubblica Ceca e Canada. L’Italia scenderà in campo domani, mercoledì 25 novembre, per giocare il quarto di finale contro la Corea del Sud. L’inizio delle partite è previsto per le ore 16:00. La formazione azzurra sarà composta da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e dello specialista del doppio Andrea Vavassori.

Un impegno che va oltre il campo

Volandri ha sottolineato come la partecipazione di Sinner non si limiti al campo, ma rappresenti un impegno per l’intero Paese. “Lui c’è: si fa sentire nella nostra chat, dove ci scrive ogni volta.” La squadra azzurra, con il sostegno di tutti i tifosi, attende con fiducia la sua ritornata, che sarà fondamentale per il successo della squadra in questa importante competizione internazionale.