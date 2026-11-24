Vulcano Buono rinnova spazi e proposte, con un aumento del 60% del footfall e un fatturato superiore a 150 milioni di euro.

Vulcano Buono, progettato da Renzo Piano e inaugurato il 7 dicembre 2007, si conferma come un’icona di architettura e un punto di riferimento per il retail in Italia. Dopo anni di evoluzione, il centro commerciale ha rinnovato i propri spazi, ampliato l’offerta e rafforzato la sua posizione come destinazione familiare e innovativa. Dal 2023, sotto la guida dell’AD Francesco Furino, il luogo è diventato un “Family Destination”, un luogo da vivere ogni giorno e non solo per lo shopping. L’obiettivo per il 2026 è superare i 6 milioni di visitatori, con un aumento del 60% rispetto al 2023 e del 20% rispetto al 2025. Il fatturato aggregato supera i 150 milioni di euro, un incremento del 40% rispetto al 2022.

Un’esperienza intergenerazionale e multisensoriale

Il rinnovamento di Vulcano Buono si traduce in un’offerta intergenerazionale e multisensoriale, con l’apertura di nuove aree dedicate a famiglie e giovani. L’area Game Orbit, inaugurata a maggio 2026, offre bowling, realtà virtuale e attività interattive. A settembre 2026, il centro ha aggiunto un playground a tema spaziale e un trampoline park con climbing area, per una superficie totale di 7.000 mq. Queste novità segnano un cambio di passo, con un segnale chiaro anche dalle vetrine, che oggi ospitano oltre 150 insegne, con un’occupancy del 99%. Il mix di brand, come Mango, Adidas, Swarovski e KFC, ha convinto i visitatori a tornare, creando un mosaico di moda, sport, food e lifestyle.

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Il piano di sviluppo mira a trasformare Vulcano Buono in una destinazione innovativa. L’idea di un luogo da vivere ogni giorno, non solo per lo shopping, ha portato a una ridistribuzione degli spazi, con l’aggiunta di un hotel da 143 camere ad insegna Voco, un centro benessere di 2.000 mq, un business center di 1.500 mq, un cinema e un’arena eventi con il playground gratuito. L’obiettivo è di trasformare il centro in una destinazione innovativa, in grado di evolversi con le persone, le esperienze e i trend di mercato.

Un’analisi di EY conferma la crescita futura

Un’analisi certificata da EY stima un ulteriore +30% di presenze e fatturato nei prossimi cinque anni. Per il Natale 2026, il centro ha previsto nuove iniziative come i “Racconti di Natale”, che offrono un viaggio attraverso quattro mondi: il Polar Express, il Grinch, gli omini di marzapane e il regno di Babbo Natale. Tra laboratori creativi, spettacoli dal vivo e incontri con i personaggi, l’esperienza è immersiva e familiare. Ad agosto 2026, gli ingressi hanno superato quota 650mila in un solo mese, con un fatturato superiore a EUR15 milioni.

Il successo di Vulcano Buono si basa su una strategia di rinnovamento concreto. L’incremento del footfall e del fatturato dimostra l’efficacia del piano di rinnovamento e la capacità del centro di attrarre visitatori, mantenendo la sua posizione di leader nel settore retail. L’obiettivo per il 2026 è superare i 6 milioni di visitatori, con un piano di sviluppo che mira a creare un’esperienza unica e duratura per ogni visitatore.

Occupancy del 99% con oltre 150 insegne

Footfall +60% sul 2023 e +20% sul 2025

Fatturato aggregato supera i 150 milioni di euro

Obiettivo per il 2026: superare i 6 milioni di visitatori