La tendinopatia e le sfide del recupero

La tendinopatia, una condizione multifattoriale che colpisce spesso gli atleti, ha messo in difficoltà Jannik Sinner, portando a una decisione di ricorrere alla chirurgia. Stefano Palermi, docente di traumatologia dello sport e medico dello sport, ha spiegato come questa patologia, sebbene non sia sempre immediatamente visibile, può diventare un problema grave se non gestita correttamente. «La diagnosi è paradossalmente più semplice su una distorsione o una rottura del crociato, ma le tendinopatie insorgono nel tempo e gradualmente, quindi per gli addetti ai lavori sono sempre uno spauracchio», ha sottolineato.

Le tendinopatie insorgono nel tempo e gradualmente, quindi per gli addetti ai lavori sono sempre uno spauracchio.

La tendinopatia non ha una causa singola, ma è il risultato di un sovraccarico progressivo. «Non c’è una causa singola per questo sovraccarico», ha spiegato Palermi. L’atleta, spesso, continua a giocare fin quando non ce la fa più, e solo quando il problema diventa insostenibile si decide di intervenire.

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La scelta della chirurgia e il ruolo di Lempainen

La decisione di passare dalla terapia conservativa alla chirurgia è stata presa dopo che le terapie tradizionali non hanno dato risultati. «Probabilmente si arriva a un punto in cui le terapie conservative, che siano fisiche o infiltrative, non funzionano più. A quel punto si decide di andare sulla parte chirurgica, provando a dare una svolta, anche a costo di allungare un po’ il recupero», ha spiegato Palermi.

Il dottor Lasse Lempainen, specialista finlandese con cui Palermi ha pubblicato diversi studi sulle lesioni muscolari e tendinee, è stato scelto per l’intervento. «Conosco Lasse da un punto di vista scientifico. Abbiamo pubblicato tanto sulle lesioni muscolari, che insieme ai tendini associati ai muscoli sono proprio un suo pallino. Suppongo il team di Sinner sia andato a cercare qualcuno con un’esperienza vastissima», ha commentato. Il team di Sinner ha scelto un esperto con una vasta esperienza in lesioni muscolari e tendinee.

Lempainen rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore, e la sua collaborazione potrebbe essere cruciale per il recupero di Sinner.

Il recupero post-chirurgico per Sinner richiederà alcuni mesi, con un rischio di ricaduta che però potrebbe essere ridotto grazie all’intervento. «Parliamo di un tendine un po’ più laterale, quindi mi sento di dire che qualche mese ci vorrà. Il rischio che si ripresenti c’è, ma con la chirurgia si cercherà di evitare la cronicità dell’infortunio», ha detto Palermi. Il ritorno in campo dovrà essere graduale e basato su test oggettivi. «Lui ha un team di fisioterapisti che seguono la prima parte a Turku», ha aggiunto. La tendinopatia, pur essendo una condizione complessa, resta un tema di grande interesse per gli esperti del settore. Nonostante le difficoltà, Palermi ha espresso fiducia nel percorso scelto, ricordando che «nel caso delle lesioni muscolari, la parte di cui ci siamo occupati, si è comportato così nei suoi casi».