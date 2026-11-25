Arthur Rinderknech, tennista francese, rischia una squalifica fino a 4 anni per aver rifiutato di sottoporsi a un controllo antidoping. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha aperto un procedimento per l’episodio avvenuto a giugno, quando il giocatore, mentre si trovava in Bretagna, si sarebbe rifiutato di eseguire un test antidoping richiesto da un Doping Control Officer. L’evento ha scatenato un’indagine che potrebbe portare a sanzioni gravi per il tennista.

Un rifiuto documentato

Dopo una conversazione tra Rinderknech e l’ufficiale antidoping, il tennista avrebbe firmato di proprio pugno un documento attestando il suo rifiuto a sottoporsi al test. Questo atto ha dato il via all’indagine da parte dell’ITIA, che potrebbe portare a una squalifica lunga. Il giocatore, però, ha espresso la sua posizione attraverso un post su Instagram, in cui ha respinto l’accusa e ha chiesto che il caso venga esaminato da un tribunale indipendente.

Pubblicità

La difesa del tennista

Rinderknech ha dichiarato di non aver mai assunto sostanze proibite e di essere orgoglioso dei risultati ottenuti nel tennis professionistico, frutto del lavoro e della condotta sempre improntata all’integrità. Ha anche sottolineato che il procedimento, secondo l’ITIA, avrebbe dovuto rimanere strettamente riservato, ma il caso è diventato pubblico. Il tennista ha espresso la sua fiducia nel tribunale indipendente, convinto che sarà scagionato dall’accusa.

Non ho mai assunto alcuna sostanza proibita, ha scritto Rinderknech nel post, ribadendo la sua posizione e la sua determinazione a difendere la propria reputazione. L’episodio, pur essendo in primo piano, non ha distratto il pubblico dal focus su altre notizie del tennis italiano, come l’operazione al ginocchio di Jannik Sinner, che ha occupato le ultime ore del settore. La situazione rimane in sospeso, con il tennista che attende il verdetto del tribunale indipendente. Per ora, Rinderknech si definisce “un animale in gabbia”, ma è convinto di essere innocente. L’ITIA continuerà a valutare il caso, mentre il tennista si prepara a difendere la sua posizione in modo formale e legale.

Il caso è stato reso pubblico nonostante l’ITIA avesse richiesto riservatezza. Il tennista ha sottolineato che il procedimento, sebbene inizialmente riservato, è diventato noto e ha scatenato un’indagine. Rinderknech ha ribadito la sua posizione, affermando di non aver mai violato le regole antidoping e di essere sempre stato coerente con i principi di integrità che guida la sua carriera. Il post di Rinderknech ha suscitato reazioni su Instagram, dove ha condiviso la sua posizione e ha ribadito la sua determinazione a difendere la propria reputazione. L’episodio, pur essendo in primo piano, non ha distratto il pubblico dal focus su altre notizie del tennis italiano, come l’operazione al ginocchio di Jannik Sinner, che ha occupato le ultime ore del settore.