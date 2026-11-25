Jannik Sinner ha sottoposto il suo ginocchio destro a un intervento chirurgico in Finlandia, a Turku, dopo mesi di sofferenze e tentativi di trattamento non risolutivi. L’operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen, è stata perfettamente riuscita e segna un passo importante nel percorso di recupero del tennista azzurro. Sinner, che ha espresso un forte senso di mancanza per essere in campo, ha rassicurato i tifosi e il team, dicendo: “Mi manca il campo. Il mio ginocchio non ha risposto come speravamo”. L’azzurro, ex numero 1 del Ranking ATP, ha sottolineato la fiducia nel processo di recupero, che potrebbe durare circa tre mesi.

Un intervento mirato per risolvere i dolori articolari

L’intervento, che ha visto l’allungamento della banda ileotibiale, è stato scelto come opzione meno traumatica e più mirata per risolvere definitivamente i persistenti dolori articolari accusati da Sinner. Il medico curante, Herbert Schönhuber, ha confermato ai microfoni di Rai Sudtirol il buon esito dell’intervento, sottolineando l’efficacia della tecnica utilizzata. “Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti, ecco perché oggi ho subito una piccola operazione per migliorare la condizione della mia fascia iliotibiale”, ha spiegato il tennista, che ha sottolineato l’importanza del supporto del team e della fiducia nel processo di recupero.

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La decisione non è stata semplice, ma Sinner ha scelto di fidarsi del team. Dopo mesi di tormento e indecisioni, il tennista si è finalmente affidato alle competenze del professor Lempainen, noto come “guru delle ginocchia”. L’operazione, eseguita in Finlandia, rappresenta un passo decisivo per il ritorno in campo. “Il recupero non sarà breve, ma sono fiducioso”, ha dichiarato Sinner, che ha voluto condividere con i tifosi il momento attraverso un post sui social, in cui ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto.

Un percorso difficile ma con fiducia

Il tennista altoatesino ha anche sottolineato l’importanza del lavoro con il team, che ha provato ogni possibile opzione per risolvere la lesione senza ricorrere alla chirurgia. “Ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team”, ha concluso Sinner, rassicurando i tifosi e i suoi appassionati. La sua prossima sfida sarà il ritorno in campo, dopo un periodo di riposo necessario per permettere al ginocchio di guarire completamente.

Il recupero richiederà tempo, ma Sinner è convinto di poter tornare in campo. L’operazione, eseguita in Finlandia, ha segnato un momento cruciale per il tennista, che ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. Il medico curante ha confermato il buon esito dell’intervento, sottolineando l’efficacia della tecnica utilizzata. Sinner, che ha espresso un forte senso di mancanza per essere in campo, ha rassicurato i tifosi e il team, dicendo: “Mi manca il campo. Il mio ginocchio non ha risposto come speravamo”. L’azzurro, ex numero 1 del Ranking ATP, ha sottolineato la fiducia nel processo di recupero, che potrebbe durare circa tre mesi.