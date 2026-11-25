Il Como non acquisterà un attaccante al posto di Moise Kean a gennaio, ha confermato il presidente Mirwan Suwarso poco prima dell’inizio della partita contro l’AEK Atene, valida per la quinta giornata della fase di gruppo di Champions League. La dichiarazione, rilasciata a Sky Sport, sottolinea l’impossibilità finanziaria del club di procedere a un acquisto in questa sessione di mercato. Suwarso ha chiarito che non ci sono i soldi per un nuovo attaccante, e quindi non arriverà nessuno.

Non ci sono i soldi per un nuovo attaccante

“Non abbiamo soldi per questo mercato: non arriverà nessuno”, ha detto Suwarso, rafforzando la posizione del club. L’annuncio arriva in un momento in cui Kean, dopo un problema alla tibia, è fuori dal campo per diversi mesi. Il calciatore, però, non sembra destinato a tornare in campo a breve, come ha confermato Cesc Fabregas, il direttore sportivo del club. Il mercato di gennaio è sempre un momento cruciale per le squadre che cercano di migliorare la propria rosa, ma per il Como le possibilità sono ridotte. Il presidente ha chiarito che il club non intende procedere ad alcun acquisto, nemmeno in prestito. “Il programma è di non acquistare nessuno”, ha aggiunto Suwarso, sottolineando la strategia di contenimento economica del club.

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La mancanza di fondi non è un problema nuovo per il Como

L’attaccante, però, rimane un punto debole della squadra, soprattutto con Kean in fase di recupero. Il club dovrà trovare soluzioni interne o attendere il ritorno del giocatore, purtroppo non in vista. La mancanza di fondi non è un problema nuovo per il Como, che ha già visto limitate le sue opzioni in passato.

La Champions League e le aspettative del Como

Nonostante le limitazioni economiche, il Como si prepara a giocare la Champions League, un’esperienza che il presidente ha definito “ancora troppo presto per parlare”. L’obiettivo del club, per ora, è concentrarsi sulla partita contro l’AEK Atene e sul proseguimento della stagione. Suwarso ha espresso soddisfazione per la partecipazione alla competizione, ma ha anche riconosciuto le difficoltà del momento. Il mercato di gennaio, quindi, non sembra essere un momento di grandi cambiamenti per il Como. La squadra dovrà fare i conti con la mancanza di un attaccante di qualità e con le limitazioni economiche che ne ostacolano i progetti futuri. Il presidente, però, sembra convinto che il club possa proseguire senza grandi investimenti, anche se il futuro resterà incerto.

Il Como si concentra sulla Champions League

Il presidente ha anche sottolineato l’importanza della partecipazione alla Champions League, ritenendo che sia un’occasione importante per il club. Nonostante le difficoltà, il Como si prepara a giocare la sua prima partita in questa competizione, con l’obiettivo di fare bene e di continuare a crescere. La squadra dovrà fare i conti con le limitazioni economiche, ma il presidente è convinto che possa proseguire senza grandi investimenti.