L’Inter si prepara a un’altra sfida in Champions League, questa volta contro la Stoccarda, in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. La partita, che farà parte della quinta giornata della fase a gironi, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, con l’accesso gratuito alle app mobili su App Store e Play Store, previo abbonamento.

Formazioni ufficiali e disponibilità dei giocatori

La squadra nerazzurra, reduce dal pareggio contro l’Atalanta in campionato ma in piena zona playoff, si presenta con una formazione 3-5-2. L’Inter schiera J. Martinez in porta, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa, mentre in mezzo al campo troviamo Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, P. Esposito e Thuram. A disposizione dell’allenatore Chivu ci sono Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Bastoni, Bovo, Diouf, Luis Henrique, A. Stankovic, Jones, Lautaro Martinez e Lavelli. Indisponibili sono Bonny, Calhanoglu e Zielinski. La Stoccarda si presenta con un assetto tattico 3-4-1-2. In porta Seimen, con Jeltsch, Chabot e Hendriks in difesa, mentre in mezzo al campo troviamo Leweling, Stiller, Promel e Mittelstadt. In attacco, Undav e Demirovic saranno i protagonisti. A disposizione dell’allenatore ci sono Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaquez, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas e El Khannouss. Non ci sono indisponibilità note tra i giocatori.

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La partita sarà diretta da Letexier

La partita sarà diretta dal tedesco Letexier. Gli spettatori potranno seguire in tempo reale la gara anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida tra Inter e Stoccarda rappresenta un’altra tappa importante nel cammino dei due club in Champions League, con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi per migliorare la loro posizione nel girone.

La partita è visibile in diretta su Sky e NOW. Gli appassionati potranno attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita è un’occasione per osservare le strategie e le formazioni di due squadre in crescita, con l’Inter che cerca di consolidare la sua posizione in zona playoff e la Stoccarda che punta a migliorare il proprio rendimento in Champions League.

Per chi non potesse seguire la partita in diretta, sarà possibile rivederla in streaming su NOW e Sky Go, con l’accesso gratuito alle app mobili, sempre previo abbonamento. La partita è un’altra prova per entrambe le squadre, con l’Inter che cerca di mantenere la sua posizione in zona playoff e la Stoccarda che punta a migliorare il proprio rendimento in Champions League.