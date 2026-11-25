Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato dopo la vittoria in Champions League contro l’AEK Atene, sottolineando l’esigente livello della competizione e la competitività della sua squadra. La partita, vinta per 1-0, ha visto il Como dimostrare di essere in grado di stare al passo con le grandi squadre europee. Fabregas ha espresso soddisfazione per il risultato, ma ha anche riconosciuto la difficoltà del torneo, che richiede un livello di concentrazione e preparazione elevato. “La Champions è esigente, ma il mio Como è competitivo”, ha detto, riconoscendo la forza della squadra.

Un team coeso e competitivo

“Siamo in pochi, in otto oggi non erano disponibili. Ho fatto tre cambi e non cinque e questo dice molto della squadra”, ha aggiunto Fabregas, riconoscendo la coesione e la solidità della squadra. L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide del torneo, anche se il livello generale è altissimo. “Io sono sempre preoccupato, ma la Champions ha un livello altissimo”, ha concluso, riconoscendo la sfida che la squadra deve affrontare.

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La squadra ha dimostrato di essere in grado di stare al passo con le grandi squadre europee.

Un leader e un giocatore di spogliatoio

Fabregas ha parlato anche del ruolo di alcuni giocatori, tra cui Millà, che ha sottolineato come il calciatore sia un leader e un giocatore di spogliatoio. “E’ un leader e un giocatore di spogliatoio. Tutti lo amano e per me è fondamentale”, ha detto, evidenziando l’importanza del rapporto tra allenatore e squadra. L’esperienza di Fabregas, che ha vissuto la Champions League come giocatore e ora come allenatore, lo ha reso consapevole del livello richiesto da questa competizione. La vittoria contro l’AEK Atene è un passo importante, ma il tecnico sa che il cammino è lungo e richiede continuità e coerenza. Fabregas ha anche ricordato l’esperienza vissuta a Monaco di Baviera per l’atto finale fra Inter e PSG, la sua prima trasferta da inviato. Questa esperienza lo ha reso più consapevole del livello della Champions League.

Fabregas ha anche parlato del suo legame con il calcio, cresciuto a suon di grande sport grazie a un comodo divano e ai tanti pomeriggi passati insieme a papà. L’allenatore ha rivelato di essere un amante del buon rap italiano e di aspettare come il turn heel di John Cena, con un arrivo al mondo il 7 gennaio 1997. Queste passioni, unite al suo background sportivo, lo hanno reso un allenatore con una visione unica e un forte senso di appartenenza al mondo del calcio.

“La cosa più importante è che la squadra è competitiva”, ha concluso Fabregas, riconoscendo l’importanza di mantenere la coesione e la motivazione nel gruppo. La vittoria in Champions League è un risultato positivo, ma il tecnico sa che il lavoro non è finito e che la squadra deve continuare a migliorare per stare al passo con le grandi squadre europee.