Le gare di slalom gigante femminile della Coppa del Mondo di sci, in programma a Tremblant (Canada) il 5 e 6 dicembre 2026, sono state cancellate a causa della mancanza di neve, ha comunicato la FIS. L’evento, che avrebbe visto la partecipazione di atlete di alto livello, non si è potuto svolgere come previsto, e la Federazione internazionale di sci sta valutando una riprogrammazione delle due gare. Questa decisione arriva in un contesto di problematiche legate alle condizioni climatiche, che hanno già causato ritardi e modifiche in altre location.

La mancanza di neve ha reso impossibile l’organizzazione delle gare

La mancanza di neve ha messo in difficoltà la preparazione delle piste, rendendo impossibile garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle gare. La FIS ha espresso la sua preoccupazione per l’impatto su tutta la stagione, considerando che Tremblant è uno dei luoghi chiave per la Coppa del Mondo 2026-2027. L’annullamento ha creato un certo disappunto tra gli atleti e i team, che avevano già iniziato a pianificare la partecipazione. La situazione ha reso necessario un intervento rapido per trovare una soluzione alternativa.

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La FIS ha espresso la sua volontà di trovare una soluzione alternativa

Il gigante femminile di Soelden, in Austria, è stato l’unica gara di questa disciplina disputata finora in stagione. La vittoria è andata alla statunitense Paula Moltzan, mentre l’azzurra Asja Zenere si è classificata quinta. Nella classifica generale, invece, la vittoria è di Lara Colturi, atleta albanese. L’assenza di gare a Tremblant ha ridotto il numero di occasioni per le atlete italiane, che hanno già affrontato sfide in altre location.

La cancellazione di Tremblant rappresenta un ulteriore problema per la stagione

La cancellazione di Tremblant rappresenta un ulteriore problema per la Coppa del Mondo 2026-2027, che ha già visto ritardi e modifiche in altre location, come Beaver Creek negli Stati Uniti. La FIS ha cercato di risolvere la situazione con un’indagine sulle piste, ma la mancanza di neve ha reso impossibile il proseguimento delle gare. La decisione di annullare le due gare ha creato un certo caos, ma la Federazione ha espresso la sua determinazione a trovare una soluzione alternativa.

La FIS rimane aperta a ulteriori modifiche

La situazione ha messo in luce le sfide legate al clima e alla gestione delle gare in contesti naturali. La FIS ha espresso la sua preoccupazione per l’impatto su tutta la stagione, ma ha anche sottolineato la sua volontà di trovare una soluzione. La cancellazione di Tremblant ha creato un certo disappunto tra gli atleti e i team, ma la Federazione ha espresso la sua determinazione a trovare una soluzione alternativa, pur rimanendo aperta a ulteriori modifiche.