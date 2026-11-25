La Grisport, azienda trevigiana produttrice di calzature per la montagna, il tempo libero e il settore antinfortunistico, ha lanciato una sneaker “omaggio” per celebrare la vittoria del Motomondiale di Marc Marquez. L’idea è nata dal team interno Devisal by Grisport, che ha voluto rendere omaggio al pilota spagnolo per l’impresa straordinaria compiuta in sella alla Ducati. La sneaker, realizzata in “total white” con dettagli rossi, richiama il colore della moto che ha portato il campione a conquistare il titolo mondiale. La decisione è arrivata dopo gli 8 titoli mondiali in MotoGP, a cui si aggiungono i due vinti nelle classi 125 e Moto2.

Un omaggio al campione della “classe regina”

La sneaker, ideata per il tempo libero, si distingue per uno stile fresco e giovane, ma non rinuncia alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli. Realizzata con tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU e battistrada in PU compatto, la calzatura è ideale per tutte e quattro le stagioni. I dettagli ricamati e impressi a fuoco completano l’aspetto estetico, rendendo la sneaker un prodotto unico e di alto livello. La scelta del rosso, colore della Ducati, è un chiaro riferimento alla vittoria del campione.

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Un prodotto che unisce sport e stile

La sneaker, nata da un’idea del team Devisal by Grisport, rappresenta un legame tra il mondo del motociclismo e il settore della moda. La scelta di utilizzare il rosso, colore della Ducati, è un chiaro riferimento alla vittoria del campione. La calzatura, pur essendo pensata per il tempo libero, è costruita con materiali di alta qualità, garantendo comfort e durata nel tempo. La combinazione di stile e funzionalità è il punto di forza di questa sneaker. La decisione di lanciare una sneaker come omaggio a Marc Marquez è un modo per riconoscere l’importanza del pilota nel mondo del motociclismo. La vittoria del Motomondiale, ottenuta dopo anni di lavoro e dedizione, ha suscitato un grande entusiasmo tra gli appassionati. La Grisport, con questa iniziativa, ha voluto dare un’ulteriore testimonianza del legame tra sport e moda, sottolineando l’importanza di un prodotto che non solo si ispira al mondo del motorsport, ma lo rappresenta in modo creativo e originale.

La sneaker è realizzata in “total white” con dettagli rossi.

È ideale per tutte e quattro le stagioni.

Utilizza materiali di alta qualità e dettagli ricamati.

Con questa iniziativa, Grisport ha voluto celebrare un momento storico per il motociclismo, unendo il mondo dello sport a quello della moda. La sneaker, unico prodotto del genere, rappresenta un omaggio al talento e alla determinazione di Marc Marquez, che ha conquistato il titolo mondiale con la Ducati. La collaborazione tra Devisal by Grisport e il mondo del motorsport è un esempio di innovazione e creatività.