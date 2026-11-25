Ada Colau, leader del Frente Amplio, ha lanciato un allarme durante le elezioni generali del 29 novembre 2026, avvertendo che Santiago Abascal potrebbe utilizzare un sistema simile all’ICE (Immigration and Customs Enforcement) degli Stati Uniti per perseguire migranti e persone LGTBIQ+ in Spagna. La leader politica ha espresso preoccupazione per il rischio di un governo neofascista, se Abascal dovesse ottenere un ruolo chiave nel nuovo esecutivo. Colau ha sottolineato come il comportamento di Abascal, ispirato da Trump, potrebbe portare a una politica di repressione e discriminazione nei confronti di gruppi vulnerabili.

Un sistema simile all’ICE e la paura del neofascismo

Colau ha espresso la sua preoccupazione durante un’intervista alla Agencia EFE, in cui ha descritto come Abascal potrebbe mettere in atto un “ICE” spagnolo, un sistema che utilizzerebbe la forza per controllare i migranti e le persone LGTBIQ+. L’idea ha suscitato un forte senso di allarme, tanto che Colau ha detto di sentirsi “con i peli di punta” al pensiero di un simile scenario. L’attivista ha sottolineato come il modello di Trump, con il quale Abascal si identifica, ha portato a violenze e abusi nei confronti di chi non appartiene al gruppo dominante.

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La critica al governo Sánchez e la difesa del progressismo

Colau ha anche criticato il governo di Sánchez, sostenendo che ha fallito in temi chiave come la vivienda. La leader del Frente Amplio ha ritenuto che il governo attuale non abbia fatto abbastanza per rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto in un momento di crisi economica e sociale. Inoltre, ha difeso il sostegno al Partito Socialista, sottolineando che il progressismo è una scelta necessaria per proteggere i diritti delle minoranze e garantire un futuro più giusto per tutti.

Colau ha anche parlato di Javier Milei, presidente dell’Argentina, definendolo un altro “referente” internazionale per Abascal. Ha sottolineato come il presidente argentino possieda una visione di governo che privilegia i ricchi e dà maggiori privilegi a chi si trova in posizioni di potere. Questo, secondo Colau, potrebbe portare a una politica di divisione e disuguaglianza, che rischia di danneggiare la società spagnola.

Con la conta regresiva che procede, Colau ha chiamato i cittadini a votare per evitare la formazione di un governo neofascista. La leader del Frente Amplio ha ritenuto che il rischio di un simile scenario sia “atterrante” e che sia necessario agire per proteggere i valori democratici e i diritti delle persone più vulnerabili. La sua voce, come sempre, è stata chiara e determinata, con un messaggio di speranza e resistenza. Il dibattito politico si intensifica nelle settimane precedenti alle elezioni, con i partiti che ultimano i dettagli per la campagna elettorale. La situazione rimane in movimento, con un’attenzione particolare alle posizioni di leader come Colau e Abascal, che rappresentano due visioni radicalmente diverse per il futuro della Spagna.

Colau ha sottolineato che il comportamento di Abascal potrebbe portare a una politica di repressione e discriminazione.

La leader del Frente Amplio ha chiamato i cittadini a votare per evitare un governo neofascista.