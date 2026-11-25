Jannik Sinner è tornato a Bolzano dopo l’intervento chirurgico al ginocchio effettuato a Turku, in Finlandia, dove ha ricevuto cure dal chirurgo Lasse Lempainen. L’atleta, numero due al mondo, ha lasciato l’ospedale intorno alle 11 e si è trovato ad attenderlo il fratello Mark, mentre il padre Hanspeter, che lo ha accompagnato in Finlandia, è uscito con il team e il manager Alex Vittur. La famiglia, insieme a Siglinde, la madre, ha accolto Sinner in casa, dove inizia il percorso di riabilitazione tra le montagne del suo paese.

La priorità della guarigione

Il chirurgo Lempainen ha condiviso un messaggio su Instagram, in cui ha sostituito l’immagine di Sinner con un campo da tennis in terra battuta, accompagnato dal testo: “La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale”. L’intervento è andato bene, ma il focus ora è su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato. Sinner, che ha subito fratture e rotture di diversi legamenti, dovrà affrontare mesi di recupero per tornare al 100%.

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Un messaggio di sostegno da Zverev

Durante una conferenza stampa in Coppa Davis, Alexander Zverev ha dedicato un messaggio a Sinner, riconoscendo la sua forza mentale: “Penso che sia mentalmente forte. Spero che prenda ogni passo seriamente e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e tornare a giocare perché, sai, ovviamente è uno dei miei più grandi rivali e uno dei giocatori più difficili da battere”. La sua esperienza personale con un infortunio lo ha reso sensibile alle sfide di Sinner.

Il padre di Sinner, Hanspeter, ha festeggiato il suo compleanno con lui, come documentato da un post su Instagram: “Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te vicino i giorni sembrano sempre migliori”. La famiglia, insieme a Siglinde, è al suo fianco durante la fase iniziale della riabilitazione, un momento cruciale per il campione che cerca di tornare al top del tennis. La sua strada, però, sarà lunga e richiederà pazienza, impegno e supporto. La comunità del tennis, come dimostrato da Zverev, lo sostiene e spera in un ritorno al più presto.

La riabilitazione inizia tra le montagne di Bolzano, dove Sinner si riposa e si prepara al difficile cammino verso la ripresa. Il suo team, composto da famiglia e professionisti, lavora per garantire un recupero completo e un ritorno al circuito professionale. La sua storia non è solo un infortunio, ma un test di resistenza e determinazione. La famiglia è al suo fianco, il team si prepara al recupero, e il tennis attende il ritorno di Sinner. La sua esperienza, sebbene difficile, potrebbe portarlo a tornare più forte di prima, grazie al sostegno di chi lo circonda e alla sua determinazione personale.

Intervento al ginocchio a Turku, Finlandia

Riabilitazione a Bolzano con la famiglia

Supporto di Zverev e del team