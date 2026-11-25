La selezione spagnola si prepara al match contro il Montenegro con attenzione e responsabilità, cercando la sesta vittoria nella classifica. Il tecnico Chus Mateo ha sottolineato l’importanza del confronto, considerando ogni vittoria decisiva per la qualificazione al Mondiale. I giocatori, impegnati in EuroLeague e in Liga Endesa, sono visti come “supereroi” e richiedono un trattamento speciale per il loro impegno. La squadra, composta da Parra, Brizuela, Cárdenas, Saint Supéry e Juancho, si prepara al match di giovedì, con un allenamento sintetico per evitare sovraccarichi. La squadra dovrà giocare con energia e desiderio, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno.

La preparazione e la responsabilità del match

Chus Mateo ha sottolineato la necessità di affrontare il match con responsabilità, riconoscendo l’importanza del contesto. “Con questi giocatori che sono arrivati oggi, dobbiamo essere molto sintetici”, ha detto il tecnico, spiegando che l’allenamento dovrà concentrarsi su aspetti chiave per il successo. La squadra dovrà giocare con energia e desiderio, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno. La preparazione è stata condotta con attenzione, con un focus su aspetti tecnici e tattici, ma senza sovraccarichi.

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La squadra dovrà comprendere dove giocare, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno. La lógica dice che Qatar 2027 sta per raggiungere sette squadre. La selezione, a prendere Montenegro, il piccolo paese dei giganti, ha bisogno di giocatori che disputano la EuroLeague e la necessità di prendersi cura di loro. La squadra dovrà giocare con energia e desiderio, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno.

La motivazione e l’impegno dei giocatori

I giocatori, impegnati in EuroLeague e in Liga Endesa, sono visti come “supereroi” e richiedono un trattamento speciale per il loro impegno. “Queremos ser parte de esta clasificación”, hanno detto alcuni di loro, mostrando la loro volontà di contribuire al successo della squadra. La motivazione è alta, e la squadra è pronta a dare il massimo. La preparazione è stata condotta con attenzione, con un focus su aspetti tecnici e tattici, ma senza sovraccarichi.

La squadra dovrà giocare con energia e desiderio, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno. La squadra, composta da Parra, Brizuela, Cárdenas, Saint Supéry e Juancho, si prepara al match di giovedì, con un allenamento sintetico per evitare sovraccarichi. La preparazione è stata condotta con attenzione, con un focus su aspetti tecnici e tattici, ma senza sovraccarichi. La squadra dovrà comprendere dove giocare, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno. La squadra dovrà giocare con energia e desiderio, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno. La preparazione è stata condotta con attenzione, con un focus su aspetti tecnici e tattici, ma senza sovraccarichi. La squadra dovrà comprendere dove giocare, poiché il successo dipende non solo dal talento, ma anche dal loro impegno.