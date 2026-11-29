Il Deportivo Alavés ha vinto al Santiago Bernabéu per la prima volta in 26 anni, un risultato che ha scatenato l’entusiasmo della sua tifoseria e ha segnato un momento di storia per la squadra basca.

Il Deportivo Alavés ha vinto al Santiago Bernabéu per la prima volta in 26 anni, un risultato che ha scatenato l’entusiasmo della sua tifoseria e ha segnato un momento di storia per la squadra basca. La vittoria, 2-1, è arrivata dopo un’intera stagione senza vittorie e ha rappresentato un trionfo di resistenza e determinazione. La squadra, guidata da Pablo Machín, ha sconfitto il Real Madrid, un avversario di alto livello, in un match che ha visto il club vitoriano dimostrare una forza e una capacità di reazione senza precedenti.

Un successo che cancella un record

Il successo dell’Alavés al Bernabéu è stato un evento di grande rilevanza, poiché il club non aveva mai vinto in casa contro il Real Madrid da oltre due decenni. La vittoria, ottenuta grazie a un’ottima prestazione e a un’efficacia in fase di attacco, ha cancellato un record che aveva pesato sulle spalle della squadra. I due gol del successo sono stati segnati da Toni Martínez e Ángel Pérez, due giocatori che hanno dimostrato una grande capacità di realizzazione in un momento cruciale.

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La vittoria al Bernabéu è un momento di storia per l’Alavés.

Un’altra vittoria in casa, dopo un periodo di difficoltà

La squadra, che aveva subìto una serie di sconfitte consecutive, ha trovato la sua strada grazie a una gestione di squadra e a una fiducia nella capacità del tecnico Pablo Machín. La proprietà del club ha dimostrato una grande confidenza nel lavoro del tecnico, che ha guidato la squadra in un periodo di difficoltà. La vittoria al Bernabéu ha rappresentato un punto di svolta per l’Alavés, che ora si trova in una posizione di forza nella Liga.

La squadra ha anche potuto contare su una serie di giocatori che hanno dato il loro contributo in modo decisivo. Il portiere Courtois, pur se non ha potuto evitare la vittoria, ha dato un contributo importante nella difesa. La squadra ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di reazione, che hanno permesso di sconfiggere un avversario di alto livello.

Un precedente simile, ma in un contesto diverso

La vittoria dell’Alavés al Bernabéu ha anche un precedente simile, ma in un contesto diverso. Nel 2020-2021, durante la pandemia, l’Alavés aveva vinto a Madrid, ma in un contesto in cui il Real Madrid aveva giocato a Valdebebas. La vittoria di allora, 1-2, aveva segnato un momento di orgoglio per la squadra, ma questa volta il successo è stato ancora più significativo, poiché si è verificato in un momento in cui la squadra aveva subìto una serie di sconfitte. La squadra, che aveva vinto tutte le sue partite in casa, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di reazione. La vittoria al Bernabéu ha rappresentato un momento di orgoglio per la squadra e per la sua tifoseria, che ha potuto assistere a un momento storico per il club.