Parabiago ha vinto per la prima volta nella sua storia in Serie A, battendo il Petrarca 27-26 in un match che ha visto la rimonta dei padroni di casa dopo un primo tempo in difficoltà. La vittoria, ottenuta grazie alla meta di Grassi al 28′ della ripresa, ha permesso al club di Parabiago di salire in classifica, mentre Rovigo ha chiuso il turno a punteggio pieno, sconfiggendo 40-19 il Sitav Rugby Lyons al “Battaglini”.

Una rimonta che ha cambiato la partita

Dopo un primo tempo in cui Parabiago è andato sotto 6-19, i giocatori hanno mostrato una reazione determinata nella ripresa. Toninelli, Hala e Grassi hanno firmato le mete decisive, mentre Silva Soria ha realizzato cinque trasformazioni su cinque, chiudendo il sorpasso decisivo a metà tempo. La squadra ha dimostrato una capacità di rimonta notevole, con un’azione di gioco coesa e una gestione del campo efficace. La vittoria ha portato al club 11 punti, con due punti di bonus, e lo ha visto classificarsi al terzo posto.

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Rovigo in testa alla classifica

Rovigo, invece, ha dominato la partita fin dall’inizio, portando a casa un punteggio di 40-19 contro il Lyons. Il team ha segnato diverse mete nel primo tempo, tra cui quelle di Bianchi, Giulian (doppietta), Sari e Cosi, e ha mantenuto il controllo del gioco anche nella ripresa. Lertora, con cinque trasformazioni su sei, è stato il miglior giocatore in campo, contribuendo al successo rossoblù. La squadra ha chiuso il turno a punteggio pieno, allungando il vantaggio in classifica.

Accanto a Parabiago e Rovigo, altri club hanno segnato risultati importanti. Il Valorugby Emilia ha battuto 45-7 il Mogliano, salendo a 16 punti con il bonus offensivo. La squadra ha segnato una tripletta di Resino, nonostante l’inferiorità numerica dal 51′ a causa del rosso a Drago. A Viadana, il Rugby Viadana ha vinto 36-33 contro il Biella, con la marcatura decisiva di Casasola al 77′. Il club ha ottenuto un punto di bonus, che potrebbe essere utile per la classifica.

La giornata si chiude con il posticipo tra Fiamme Oro Rugby e Rangers Vicenza, che si terrà domenica 29 novembre. Per il momento, Parabiago rimane ultima in classifica con 4 punti, ma la vittoria di oggi potrebbe rappresentare un punto di partenza importante per il futuro. Il successo di Parabiago è un momento storico per il club, che ha dimostrato di poter competere a livello nazionale. Rovigo, invece, conferma la sua leadership nella Serie A, con un record di vittorie che si fa sempre più solido. Il rugby italiano si mostra in forma, con risultati che mettono in luce la competitività e la qualità delle squadre. La Serie A Élite 2026-2027 sembra iniziare con un’atmosfera di entusiasmo e speranza, con squadre che si confrontano in modo intenso e coinvolgente.