La partita Carrarese-Juve Stabia, in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 15:00 allo stadio “dei Marmi” di Carrara, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Prime Video. La Serie B non si ferma mai, e questa quattordicesima giornata di campionato si apre con un match tra due squadre in forma: la Carrarese di Pagliuca, reduce dal successo contro il Vicenza, e la Juve Stabia di De Giorgio, che ha subito una sconfitta a casa contro il Catanzaro. La partita sarà diretta da Feliciani, della sezione di Teramo.

Trasmissione e accesso al servizio

Per seguire in diretta la partita, gli appassionati possono attivare l’app di DAZN su dispositivi come smart TV, SkyQ, PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. L’accesso al servizio richiede un abbonamento, ma è possibile scaricare gratuitamente le app su App Store e Play Store. In alternativa, è possibile seguire la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale. La trasmissione su Prime Video è in co-esclusiva, e il canale LaB Channel è dedicato alla diretta del match.

Pubblicità

La Carrarese si presenta con un assetto tattico chiaramente definito

La Carrarese, allenata da Pagliuca, si presenterà con un sistema di gioco 3-4-2-1, con Pizzignacco in porta e un reparto difensivo composto da Ruggeri, Oliana e Reale. In mezzo al campo, Belloni, Parlanti, Braunoder e Schiavi saranno i protagonisti, mentre in attacco Rouhi, Rubino e Abiuso potrebbero dare spunti di qualità. A disposizione dell’allenatore ci sono giocatori come Garofani, Romani, Guercio e Dagba, mentre sono indisponibili Vukovic, Pietrangeli, Douglas e Patanè.

La Juve Stabia si schiera con un assetto tattico ben definito

La Juve Stabia, allenata da De Giorgio, si schiera in un 4-3-3 con Vismara in porta e un reparto difensivo formato da Maggioni, Bettella, Bellich e Ricciardi. In mezzo al campo, Pierobon, Artioli e Kumi saranno i fulcro del gioco, mentre in attacco Maistro, Di Nardo e Candellone potrebbero dare dinamicità al gioco. A disposizione dell’allenatore ci sono giocatori come Boer, Scuderi e Baldi, mentre sono squalificati nessuno e diffidati Sibilli. La partita è un’occasione per osservare due squadre che, nonostante le sconfitte recenti, si presentano con un assetto tattico ben definito e un gruppo di giocatori in grado di dare vita a un match intenso e coinvolgente. La Serie B, come sempre, non si ferma, e questa giornata di campionato si apre con un confronto che promette di essere emozionante e ricco di spunti tecnici.

Orario: 15:00

Stadio: Dei Marmi, Carrara

Trasmissione: DAZN e Prime Video

Direzione di gara: Feliciani