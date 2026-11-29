Il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, si svolge oggi, sabato 28 novembre, al circuito di Lusail, sotto le luci artificiali. La seconda giornata del week-end vede le Prove Libere 3 in programma dalle 15:30 alle 16:30, seguite dalle qualifiche, in programma dalle 19:00 alle 20:00. Il titolo piloti è già di Kimi Antonelli, in sella alla Mercedes, ma le battaglie per gli altri piazzamenti e la classifica costruttori restano aperte. Verstappen e la Red Bull cercano di confermarsi dopo le prestazioni di Las Vegas, mentre la McLaren spinge per migliorare la sua posizione. In casa Ferrari, invece, si tratta di un banco di prova dopo le difficoltà riscontrate.

Orari e canali per seguire le qualifiche

Le qualifiche sono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213), oltre che su Sky Sport F1 (canale 207), che offre la copertura televisiva completa in diretta dell’intera giornata, comprese le Prove Libere 3 e le qualifiche. In streaming, la trasmissione è disponibile su SkyGo e NOW. Per la visione in chiaro su TV8, non è prevista la trasmissione delle Prove Libere 3, ma andrà in onda la differita delle qualifiche dalle 21:25 alle 22:50.

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Le sfide dei piloti e delle squadre

Verstappen e la Red Bull cercano di confermarsi dopo le prestazioni di Las Vegas, dove hanno mostrato alcune debolezze. La McLaren, invece, punta a migliorare la sua posizione nella classifica costruttori, mentre la Ferrari si prepara a un importante banco di prova dopo le difficoltà riscontrate in precedenti gare. Kimi Antonelli, leader del campionato piloti, continua a dominare, ma la concorrenza è serrata per i piazzamenti restanti.

La Formula 1 si prepara a un week-end intenso, con le qualifiche che rappresentano un momento cruciale per determinare le posizioni di partenza. La trasmissione in diretta e in streaming permetterà ai tifosi di seguire le sfide in tempo reale, con un’attenzione particolare alle prestazioni di Verstappen, della Red Bull e della McLaren. La Ferrari, con il suo nuovo banco di prova, cercherà di migliorare la sua posizione nella classifica costruttori, mentre la competizione per i piazzamenti restanti rimane aperta.

Il GP del Qatar, con le sue luci artificiali e le sue sfide tecniche, rappresenta un’altra tappa importante del Mondiale 2026. I tifosi potranno seguire le qualifiche in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport F1, con la possibilità di visionare la differita su TV8. La Formula 1, con le sue sfide e le sue opportunità, continua a regalare emozioni e tensioni, anche in un week-end che si preannuncia intenso e competitivo. Le qualifiche del GP del Qatar saranno un momento cruciale per determinare le posizioni di partenza e le strategie delle squadre.

Qualifiche: 19:00 – 20:00

Trasmissione in diretta: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport F1 (207)

Streaming: SkyGo e NOW

Differita su TV8: 21:25 – 22:50