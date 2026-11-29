Seat ha presentato il nuovo León ONE, un modello che unisce un’ampia dotazione tecnologica a un prezzo inferiore rispetto al modello base. Il compacto più venduto in Spagna ha aggiornato la sua gamma con due nuove versioni, Style ONE e FR ONE, che offrono funzionalità avanzate a un costo ridotto. Il León ONE è il nuovo acabado básico del modello, e si distingue per l’introduzione di tecnologie come il sistema di parcheggio automatico e la gestione del traffico stradale. Queste innovazioni rendono il modello più accessibile e versatile per i consumatori.

Un’offerta tecnologica e conveniente

Il León Style ONE è disponibile fino a 890 euro in meno rispetto al modello base, grazie a una combinazione di equipaggiamenti di serie che include il Digital Cockpit, il caricatore wireless per smartphone, il climatizzatore a tre zone, la telecamera posteriore e il sistema di controllo del traffico stradale. Queste caratteristiche, normalmente aggiunte in modo opzionale, sono ora disponibili di serie, migliorando l’esperienza di guida e riducendo i costi per l’acquirente. Inoltre, le versioni con cambio automatico DSG integrano il sistema Intelligent Park Assist & Training Park Assist, che permette di memorizzare e ripetere manovre di parcheggio fino a 50 metri.

Pubblicità

Un design rinnovato senza un completo restyling

Il León ONE non rappresenta un completo restyling, ma una semplice aggiornamento della gamma. Il design esterno è stato leggermente modificato, con dettagli in Nero Midnight su parrilla, specchietti, bisele dei fari e inscrizione León sul portone. Al suo interno, il modello presenta una tapiceria Aurora, moldure in Stone Blue e finiture in nero brillante. Il FR ONE, invece, estende il Nero Midnight a diversi elementi esterni e include un emblema specifico sul pilar B, accompagnato da una nuova tapiceria Dark Nuance con moldure in alluminio scuro. La sospensione sportiva è disponibile di serie, migliorando la dinamica di guida.

Le ruote Performance da 18 pollici, precedentemente riservate alle versioni sportive, sono ora disponibili anche per il modello Style. Questo aggiornamento mira a soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo un’esperienza di guida più completa senza rinunciare a un prezzo competitivo. La gamma meccanica rimane ampia, con motori a benzina e diesel da 115 e 150 CV, e due varianti microibride da 48 volt con cambio DSG e etichetta ECO. Il modello e-Hybrid, con un’autonomia elettrica di 134 km, rappresenta la versione più avanzata della gamma.

Seat mira a consolidare la sua leadership nel mercato dei compacti con un’offerta semplificata, che include funzionalità di serie già richieste dai clienti. L’aggiornamento della gamma rappresenta un passo importante per la marca, che cerca di mantenere la sua posizione di leader nel mercato automobilistico. La combinazione di tecnologia avanzata e prezzo accessibile potrebbe portare a un aumento delle vendite, rafforzando la posizione del León come uno dei modelli più popolari in Spagna. Il León ONE arriva in un momento in cui il modello a cinque porte è il più venduto in Spagna nel 2026. Seat conferma la sua attenzione alle esigenze dei consumatori, offrendo un modello che unisce innovazione e praticità. L’aggiornamento della gamma non solo migliora l’esperienza di guida, ma anche la competitività del modello nel mercato automobilistico.