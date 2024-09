È già Nico Paz mania, salto di qualità in estate | Un top club se lo prende per 20 milioni

Il gioiellino dei lariani è già sul taccuino di mezza Europa. Pronta la sua prossima destinazione estiva: resta in Serie A?

Tra i più grandi gioielli della Serie A sarebbe il caso di parlare dello spagnolo Nico Paz. Quest’ultimo, è diventato il nuovo punto di riferimento della squadra del Como allenata per il secondo anno da Cesc Fabregas.

Il mister, ha voluto fortemente il calciatore, scuola Madrid, perché era consapevole del fatto che avrebbe potuto portare qualità in mezzo al campo, fantasia e, nonostante la sua giovanissima età, tanta esperienza che potrà tornare utile soprattutto nella fase offensiva.

Nei primi match di campionato, si è messo subito in mostra soprattutto nella partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano. I lariani, con grande coraggio, stavano portando a casa il primo successo stagionale.

Proprio Paz è stato artefice di una partita straordinaria al di sopra della sufficienza. Tocchi di classe, passaggi filtranti e giocate superlative che hanno garantito un salto di qualità alla squadra. Fabregas, ancora una volta, ha dimostrato di avere tutte le competenze giuste per poter guidare la squadra e soprattutto garantire una salvezza tranquilla.

Paz lascia Como?

Il Como mancava in Serie A da diversi anni ma nonostante tutto, il tecnico vuole fare il possibile affinché i tifosi possano trovare una salvezza tranquilla e non all’ultima giornata. È innegabile che seppure il calciomercato sia stato chiuso ormai da diverse settimane, i dirigenti sportivi non stanno lì a osservare il tutto senza muovere un dito.

C’è infatti chi ha palesato più volte che Nico Paz, nella prossima estate, possa lasciare definitivamente il Como dinanzi ad un’offerta importante. Chi potrebbe puntare sul giovane spagnolo? Proviamo a fare un punto della situazione cercando di analizzare quelle che potrebbero essere le società pronte a ingaggiarlo.

20 milioni per Paz: Milan e Inter in coda

Innanzitutto, considerando la sua giovane età (20 anni compiuti lo scorso 8 settembre), deve esserci una rosa già di per sé propensa a dare ampio spazio ai giovani in mezzo al campo. In Italia, se consideriamo le squadre più forti del campionato, solo una in modo particolare potrebbe essere seriamente candidata ad acquistarlo. Stiamo parlando della linea giovane sposata dal Milan del presidente Gerry Cardinale.

Con Moncada, Furlani e Ibrahimović si è ben deciso di portare avanti questo modus operandi affinché la squadra possa trarne beneficio attraverso l’ingaggio di giovani giocatori. Sebbene l’Inter di Beppe Marotta, dal canto suo, non sia una squadra propriamente impostata sul lancio dei giovanissimi, non è da escludere che Inzaghi possa fare una richiesta specifica al presidente perché i giocatori come Paz non si trovano così facilmente in giro. Sembra quindi che il suo futuro sia ancora legato in Lombardia ma, attenzione, non escludiamo l’intromissione di alcune società dalla Premier League.