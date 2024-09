Messinho in Serie A: tutto fatto per l’estate | Prestito secco dal Chelsea

L’attaccante del Palmairas e della nazionale brasiliana, già preso dal Chelsea, verso l’Italia. Arriverà in prestito secco dai Blues questa estate.

Il Brasile ha perso l’hype, sta rischiando addirittura di non qualificarsi per il Mondiale, qualcosa di assurdo pensando al blasone e alla tradizione della Seleçao. Travolta da problemi federali e incapace finora di formare una squadra degna di tal nome e non un insieme di giocatori, il Brasile annaspa. Ciò non vuol dire certo che la qualità verdeoro si sia dispersa. Tutt’altro.

Il Real Madrid ha preso i migliori, Vinicius Junior (uno dei candidati forti al Pallone d’Oro) e l’eccellente Rodrygo. Quest’anno ha deciso di dare (poco) minutaggio graduale a Endrick. Ma ci sono altri brasiliani che si stanno mettendo in mostra.

Tra questi spicca Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, per amici o nemici sportivi semplicemente Messinho, dal soprannome dovrebbe essere la risposta brasiliana al Messi argentino. A prescindere se diventerà davvero come la Pulce, l’attaccante del Palmeiras sta facendo parlare di sé in patria.

Veloce e veloce e molto agile, un giocatore prevalentemente tecnico, ha ottime qualità nel controllo della palla e nell’accelerazione. Mancino naturale, nasce come ala destra ma può svariare su tutto il fronte offensivo.

Attenzionato e opzionato

Il Chelsea è arrivato prima di tutti su Messinho, l’ha attenzionato, opzionato e lasciato lì fino alla prossima estate. Dall’1 luglio sarà un giocatore dei Blues. In quanto 2007, il club londinese potrebbe decidere se metterlo a disposizione di Maresca, con il rischio di bruciarlo.

Oppure darlo in prestito, l’opzione a quanto pare più probabile. Il nuovo gioiello dell’ex Palestra Italia, ha una clausola risolutoria di 45 milioni e il Chelsea pare stia già rilanciando a 50, ma intanto potrebbe pensare di farlo giocare altrove per prendere confidenza con il calcio europeo e, soprattutto, acquisire minutaggio.

Idea Italia

Un acquisto che porterà in dote l’attenzione di tutti, non a caso Messinho è considerato un predestinato da quando aveva appena dieci anni e firmava il primo contratto di sponsorizzazione con uno dei più grandi marchi sportivi in circolazione.

Ha già superato i precedenti record di Neymar e Rodrygo, a luglio si confronterà con il calcio europeo. Per questo alcune italiane si sarebbe già mosse, bussando a casa Chelsea per capire se ci sono le condizioni per prenderlo a titolo temporaneo, in prestito secco, un po’ come ha fatto la Roma con Dean Hujsen, tanto per intenderci. Fiorentina e Torino le prime a muoversi, la sensazione è che ne arriveranno altre. Italiane e non.