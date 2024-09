Questi soldi non te li dò: Giuntoli attiva la clausola presente nel contratto | La Juve si tiene 4 milioni di €

Grandi notizie alla Continassa. La Vecchia Signora può rimpinguare le proprie casse e reinvestire questi soldi per altri colpi di mercato.

In Serie A si è svolta un’ottima finestra di mercato estiva. Molte squadre sono riuscite a rinforzarsi ed il campionato si prevede molto combattuto. I club hanno aperto i rubinetti, che hanno portato diversi calciatori ad acquistare il biglietto per l’Italia. In particolare la Juventus ha diversificato parecchio la sua rosa.

Con l’addio di Massimiliano Allegri i bianconeri hanno dovuto salutare anche le sue ideologie di gioco, che hanno dato spazio ad un fresco Thiago Motta. Con gli schemi però il nuovo tecnico ha voluto cambiare anche i calciatori da schierare in campo. Il dirigente juventino ha dunque portato ai piedi del allenatore nuovi rinforzi.

Con la completa rivoluzione, quindi non si è dovuto dare un commiato solo al ex mister ma anche ad alcuni giocatori che non rientravano più nei piani del club piemontese. Con questa mossa i bianconeri hanno potuto risparmiare parecchio. E proprio negli ultimi giorni da questo punto di vista è giunta una nuova novità. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa fare con la clausola?

Con l’arrivo di Di Gregorio dal Monza, alla Continassa si era troppo stretti. Szczesny portiere polacco ex Juve è stato svincolato. Tramite delle manovre contrattuali i bianconeri hanno rescisso il contratto del classe 1990, che avrebbe dovuto ricevere una corposa buona uscita.

Dopo questa scelta il portiere trentaquatrenne ha deciso di non continuare la sua carriera, chiudendo in bellezza alla vecchia signora. Quando proprio tutto sembrava confermato è arrivata però una nuova opportunità per lui, che pare avergli fatto cambiare idea. Un top club infatti pare essere in difficoltà per gli infortuni subiti, e al polacco è stata dunque presentata una nuova offerta.

Il Barcellona prende il portiere. La Juve risparmia

Con l’infortunio di Ter Stegen il club catalano non sa come continuare la stagione. Il ruolo è molto delicato e viste le gravi condizioni del tedesco, non è prudente affidare la difesa dei pali ad una riserva. Per fortuna l’ex Juve sembra essere entusiasta della scelta che lo riporterà di nuovo a toccare il campo.

L’esito positivo della trattativa potrebbe giovare anche al portafogli delle zebre che avevano già concordato una clausola di buona uscita in caso il portiere si sarebbe ritirato. Tutta via il destino ha portato il polacco ad affrontare una nuova sfida, di conseguenza la Juventus non dovrà più accollarsi la clausola da 4 milioni di euro. Una somma che la società potrebbe usare per portare all’Allianz Stadium altri campioni.