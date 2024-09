Torna al Milan a gennaio, Fonseca aspetta il vero bomber della squadra | I tifosi lo conoscono bene

Colpo di scena in casa Milan, ritorna a gennaio: Paulo Fonseca avrà il vero bomber che può fare la differenza

Il reparto offensivo, fino a questo momento della stagione, da parte del Milan non ha causato alcun tipo di problema. Anzi, le reti sono arrivate da attaccanti, centrocampisti e difensori. Il problema principale, però, è un altro.

Ovviamente il reparto difensivo che ha subito più di 10 reti. Se non si tratta di un piccolo campanello d’allarme per i rossoneri allora poco ci manca. La dirigenza lo sa bene ed a gennaio è pronta ad intervenire.

Anche se, a dire il vero, il tecnico Fonseca aspetta (e spera) il vero bomber che possa fare la differenza. Alvaro Morata e Tammy Abraham hanno dimostrato che insieme possono giocare alla grande, anche se vorrebbe un altro attaccante.

Escluso Luca Jovic, oramai fuori da ogni progetto tecnico e tattico del portoghese, nella sessione invernale di gennaio può ritornare il centravanti che Fonseca tanto desidera. E che, inoltre, conosce molto bene.

Milan, possibile colpo di scena a gennaio: ritorna il bomber

Come riportato in precedenza Fonseca lo ha conosciuto proprio questa estate durante il ritiro svolto negli USA ed anche nel centro sportivo di Milanello. Poi la partenza visto che, con il ‘Diavolo’, non avrebbe avuto la possibilità di poter dimostrare a tutti il suo valore. Stiamo parlando di Lorenzo Colombo che, all’Empoli, sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto.

Il nativo di Vimercate, attualmente, si trova solamente in prestito alla società toscana e dovrebbe fare ritorno al termine della stagione. Le cose, però, potrebbero seriamente cambiare di qualche mese. Tre reti (tra Serie A e Coppa Italia) ed un assist per il classe 2002 che si trova perfettamente negli schemi di gioco del tecnico D’Aversa. Il suo futuro, però, resta ancora un vero e proprio mistero.

Milan, Colombo torna a gennaio: tutte le possibili soluzioni

L’Empoli, d’altro canto, non vorrebbe assolutamente far partire il proprio giocatore chiave. Visto che, insieme a Sebastiano Esposito, hanno trovato una intesa davvero perfetta.

Fonseca, però, spera di poterlo riabbracciare tra pochi mesi. La dirigenza cercherà di accontentarlo in tutti i modi, anche se si tratta di una impresa molto difficile da attuare.