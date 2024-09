Vlahovic lascia la Juve, addio certo a gennaio | Se lo portano in Premier League praticamente gratis

L’attaccante serbo potrebbe essere accompagnato alla porta prima del previsto. L’addio di Vlahovic per la Premier League già a gennaio?

Doveva essere l’anno del suo riscatto e, grazie alle sue doti tecniche e di leadership, Dusan Vlahovic avrebbe dovuto conquistare l’attacco bianconero. Tuttavia, nonostante il cambio sulla panchina bianconera, l’arrivo di Thiago Motta sembra aver addirittura spento uno degli attaccanti più promettenti della Serie A.

Il calciatore della Juventus è andato in rete solo due volte dall’inizio del campionato, ma a colpire in maniera negativa è l’atteggiamento che più volte ha dimostrato in campo: spesso nervoso e poco coinvolto nelle azioni di attacco.

Una situazione che nelle ultime ore vede un alimentarsi delle voci che parlano della possibilità di un suo addio. La separazione con il club bianconero, però, potrebbe arrivare prima del previsto. Per alcuni, infatti, l’addio potrebbe arrivare già a gennaio, con il serbo che raggiungerebbe la Premier League praticamente gratis.

La situazione di Dusan Vlahovic

La nuova Juve di Thiago Motta e di Cristiano Giuntoli non sembra aver convinto i tifosi bianconeri. Nonostante si tratti solo dell’inizio della nuova stagione, i risultati raggiunti in campionato in queste prime cinque partite hanno relegato la Juve al quarto posto, con sole due vittorie.

Ad oggi però uno dei maggiori indiziati è proprio Dusan Vlahovic. Dal serbo i tifosi si aspettano molto di più e i numerosi – forse troppi – errori in campo e i continui “zero” nel suo personale tabellino dei marcatori fa storcere il naso anche alla società. La dirigenza, infatti, potrebbe presto pensare di percorrere una strada diversa, sfruttando magari il rinnovato interesse dell’Arsenal per il calciatore. Da alcuni giorni, infatti, si è fatta strada l’ipotesi inglese per il campione serbo, ma la Juve rischia di perderlo subito e ad un prezzo bassissimo.

Addio già a gennaio?

Il problema principale legato a Vlahovic per la Juventus riguarda il contratto del serbo. L’attaccante 24 enne ha una scadenza fissata a giugno 2026 e il pericolo è quello di incorrere in un Chiesa-bis. Per la Juve perdere a zero un altro giocatore così importante sarebbe un disastro e, dunque, si potrebbe spingere per una cessione subito.

Se il calciatore serbo non dovesse accettare il rinnovo del contratto, Giuntoli potrebbe provare a cederlo già a Gennaio. Tuttavia, questo porterebbe la Juve ad abbassare le sue pretese. Da una richiesta di 60/70 milioni, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe arrivare fino a 20/25 milioni di euro.