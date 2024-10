Addio al calcio UFFICIALE: costò una Champions League a Gigi Buffon | Ora è finita davvero

L’ex portiere della Juventus perse una Champions League in finale contro un campionissimo che sta per ritirarsi dal calcio giocato.

Gianluigi Buffon è stato probabilmente il più forte portiere di tutti i tempi. La discussione è aperta da tempo, ma per tantissimi, e non solo all’interno del nostro territorio nazionale, l’ex campionissimo della Juventus e della Nazionale azzurra, non ha avuto eguali nel suo ruolo.

Qualcuno è diviso tra lui e Lev Jascin, il ragno nero russo unico portiere al Mondo capace di vincere il Pallone d’Oro, altri lo sono con Dino Zoff, grandissimo portiere capace di vincere prima di Buffon un Mondiale con la maglia azzurra. Per altri ancora, l’ex Parma e Juve, deve fare i conti anche con Iker Casillas che con Real Madrid e Spagna ha vinto tutto e ripetutamente.

L’opinione diffusa, però, vede Buffon come il più scelto da ex allenatori, ex calciatori, addetti ai lavori ed opinionisti. Anche nelle formazioni tipo della storia del calcio che vengono fatte fare per gioco a grandi campioni del passato, Gigi è sempre, o quasi, schierato titolare in porta e senza una benché minima discussione.

Questo fa capire la grandezza di una carriera che, però, ha avuto soltanto una grande pecca. Come altri grandi campioni del passato, infatti, Ronaldo il Fenomeno, Roberto Baggio e Maradona su tutti, Gianluigi Buffon non ha mai alzato al cielo la Coppa dei Campioni, ora Champions League. Eppure, più di una volta ci è andato veramente vicino.

Buffon, le tre finali Champions perse

Buffon, infatti, ha disputato tre finalissime della competizione con la Juventus. La prima nel 2003 a Manchester, quando il Milan ebbe la maglio dei bianconeri ai rigori in occasioni dell’unica finale tutta italiana della storia del torneo. La seconda nel 2015 contro il Barcellona e la terza nel 2017 contro il Real Madrid.

Altre due finali che bruciano, in cui le avversarie di turno erano forse più forti della Juventus, seppur fortissima allenata da Massimiliano Allegri, ma che potevano andare certamente in maniera diversa e su cui tutti gli juventini hanno sicuramente dei rimpianti.

Iniesta, l’annuncio social ed il ritiro

Nel 2015 a sbarrare la strada alla Juventus e a Buffon verso il sogno fu il fortissimo Barcellona del tridente Messi-Suarez-Neymar, ma anche di Luis Enrique in panchina e dei geni Xavi e Iniesta a centrocampo. Quest’ultimo, dopo una carriera straordinaria ed essere stato tra i più forti della storia nel suo ruolo, sta per dire addio al calcio giocato.

Andres Iniesta ha lasciato il calcio che conta già al termine della stagione 2017/2018, quando decise di passare in Giappone al Vissel Kobe. Nell’agosto del 2023 passa a parametro zero all’Emirates Club, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Ora, a 40 anni, arriva l’annuncio ufficiale. Lo scorso 1 ottobre, infatti, lo spagnolo ha postato un video sui suoi canali social, dando appuntamento a tutti per il prossimo 8 ottobre, giorno in cui ci sarà l’annuncio definitivo.