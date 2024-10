Inzaghi, il tuo pupillo è stato silurato: fuori dalla squadra con effetto immediato | Ecco chi

Uno dei calciatori più importanti e preferiti dal tecnico piacentino ha ricevuto una bruttissima notizia.

Quella che si è vista fino a questo momento in questo inizio di stagione, è stata sicuramente un’Inter a due facce. Pressoché perfetta in Champions League, con fame, voglia di vincere e la concentrazione giusta, disattenta, spesso poco combattiva e senza quella necessaria grinta in campionato.

I quattro gol fatti e gli zero subiti in Europa, nelle due partite contro Manchester City e Stella Rossa, descrivono al meglio la squadra nerazzurra fuori dai confini nazionali. La partita contro gli inglesi è stata quella che ha destato le migliori impressioni, soprattutto per il modo in cui l’Inter ha affrontato quella che, da tanti, è considerata la squadra più forte al Mondo.

Poi, è arrivata quella con la Stella Rossa in cui un’Inter sorniona ha prima colpito, poi ha controllato e gestito ed alla fine ha dilagato, con l’obiettivo, raggiunto, di mettere le cose al loro posto anche in classifica e per quel che riguarda la differenza reti. In campionato, però, come detto, si vede una squadra diversa, soprattutto rispetto a quella che ha poi dominato la scorsa Serie A.

Forse anche per una questione di fame che manca dopo il trionfo di qualche mese fa, la squadra di Simone Inzaghi, nonostante diverse vittorie, non è sembrata cattiva, sul pezzo e famelica come in altre occasioni ed ha concesso troppi gol e troppe occasioni alle avversarie di turno.

Inter, in discussione la titolarità di Pavard

Sono diversi i calciatori che, almeno in campionato, stanno rendendo al di sotto delle proprie potenzialità e delle aspettative che sono riposte su di loro. Tra questi, si può fare sicuramente il nome di Benjamin Pavard. Il difensore francese, dopo l’arrivo per più di 30 milioni dal Bayern Monaco nell’estate 2023, ha disputato una grande prima stagione.

In quest’inizio di campionato, però, si è già reso protagonista di diversi errori e disattenzioni che hanno creato dei problemi all’Inter. Soprattutto contro il Monza e nel derby contro il Milan, Pavard è stato ampiamente insufficiente ed insolitamente distratto. Anche per questa ragione, quindi, il ballottaggio con Bisseck resta aperto e sicuramente incide anche sul rendimento dell’ex Bayern.

Francia, Pavard ancora fuori dalla lista dei convocati

Nel frattempo, Pavard, dopo l’Europeo estivo in cui non è mai stato impiegato dal Ct. Didier Deschamps, per la seconda volta consecutiva, dopo le chiamate di settembre, non figura nella lista dei convocati diramati dal commissario tecnico francese, in vista dei prossimi impegni di Nations League che vedranno la Francia impegnata contro Belgio e Iaraele.

L’allenatore transalpino ha spiegato in conferenza il motivo di questa seconda esclusione consecutiva di Pavard dalla lista dei convocati ed ha detto che l’interista gioca titolare, ma non tutte le partite con la sua squadra di club e per questo motivo, al momento, preferisce altri calciatori