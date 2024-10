Gasperini, ennesimo infortunio: dovrà fare a meno anche di lui | Altra tegola dopo Scamacca

Un altro infortunio colpisce l’Atalanta dopo Scamacca e Scalvini, Gasperini è a corto di uomini per fronteggiare Champions e campionato

L’Atalanta in Europa continua a essere protagonista. Dopo l’ottima prestazione contro l’Arsenal all’esordio tra le mura amiche, con il rammarico per una vittoria che sarebbe stata meritata, i bergamaschi hanno battuto con ampio margini lo Shakhtar con ancora Lookman a segno. Gasperini ha ricevuto dei segnali molto positivi. Ci voleva una reazione dopo qualche passo falso in campionato e non è tardata.

Anche la difesa ha dimostrato di saper contenere avversari di alto livello e un’attenzione che non sempre è esemplare in A. Ma questo inizio di stagione non è tutta rosea per l’Atalanta. Malgrado la ristrutturazione completata del suo stadio e la conferma del proprio allenatore, il rendimento è inferiore alle aspettative.

Due fattori stanno incidendo in tal senso. Il primo riguarda i tanti volti nuovi approdati in Lombardia quest’estate, rinforzi di qualità che devono ancora integrarsi nel gioco offensivo e aggressivo di Gasperini che ci ha messo tempo per far emergere diversi dei giocatori a disposizione nella sua longeva e fortunata parentesi atalantina.

La seconda riguarda l’assenza di alcuni profili che erano titolari la passata stagione e che sono fermi ai box per infortunio. In difesa manca l’apporto del giovane Scalvini mentre in attacco è indisponibile Scamacca, sostituito sul mercato da Mateo Retegui.

Un altro infortunio in casa Atalanta, costretto a stare fuori dal campo almeno per un mese

Ma la lista si è recentemente allungata. Nella sfida del Dall’Ara contro il Bologna, pareggiata nel finale, è uscito dal campo Marco Brescianini per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Gli accertamenti svolti successivamente hanno rilevato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, che lo costringono a circa un mese di stop, con il rientro previsto per la sfida europea contro lo Stoccarda il 6 novembre.

Ottobre, un mese di ferro per l’Atalanta, i prossimi impegni dei nerazzurri

Il mese di ottobre sarà molto impegnativo per l’Atalanta che dovrà affrontare il Celtic in Champions in casa, con una vittoria che aumenterebbe le quotazioni di una qualificazione diretta alla fase successiva della massima competizione europea.

In campionato molte gare da non sottovalutare, dalla trasferta sul campo del Verona a quella contro un Napoli che è cresciuto molto con Antonio Conte in panchina.