Bisogna intervenire sul mercato | Inzaghi ha convinto la dirigenza: un solo nome in arrivo a gennaio

Il tecnico nerazzurro sta pressando i suoi dirigenti per almeno un rinforzo di sostanza in vista del mercato invernale.

Gli ultimi acquisti estivi in casa Inter, almeno per ora, sono stati praticamente ininfluenti e non hanno ancora esordito con la loro nuova maglia. Parliamo del portiere ex Genoa, Josip Martinez, arrivato a giugno per poco più di 15 milioni di euro, e del difensore argentino Palacios di cui chiaramente Simone Inzaghi ancora non si fida.

Diverso è invece il discorso da fare per Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono riusciti a sottrarre alla concorrenza, ma anche alla volontà delle loro ex squadre, Porto e Napoli, di rinnovare i rispettivi contratti.

L’iraniano e il polacco sono entrati nelle rotazioni di Simone Inzaghi e, seppur non da titolari, stanno trovando il giusto spazio con la maglia nerazzurra già in questo inizio di stagione. C’è una zona del campo, però, dove, anche se non lo dà a vedere, il tecnico piacentino si aspettava qualcosa di più e sta già pressando i suoi dirigenti per un arrivo a gennaio.

Parliamo ovviamente della difesa che sta incontrando diversi problemi, Champions a parte, di equilibrio e di concentrazione mentale in questo inizio di stagione. Sette reti in sei partite sono davvero tante e, anche se è più una questione di fase difensiva in generale e di lavoro di squadra, Inzaghi sta puntando i piedi e vorrebbe qualcosa in più.

Inter, urge un rinnovamento in difesa

D’altronde, in estate, aveva già chiesto Hermoso, prima, e Ricardo Rodriguez, poi, entrambi svincolati, ma la nuova proprietà ha preferito evitare di corrispondere ingaggi importanti a calciatori sopra i 30 anni, o di poco al di sotto. Così, ecco la scelta di puntare su Palacios che per ora non è riuscito a convincere l’allenatore interista circa la sua affidabilità.

Simone Inzaghi, però, oltre che al presente, guarda al futuro e sa che i due centrali, Acerbi e De Vrij, sono avanti con gli anni ed hanno il contratto in scadenza a giugno 2025. Questo significa che l’Inter dovrà rinnovare la parte centrale della sua retroguardia e dovrà anticipare i tempi per non farsi trovare impreparata.

Mercato, l’Inter torna alla carica per Bijol

Ecco che, quindi, potrebbe tornare di moda un vecchio pallino di Inzaghi. Stiamo parlando di Jaka Bijol, centrale sloveno dell’Udinese che in passato è stato già cercato dal club nerazzurro. In estate i bianconeri hanno rifiutato le offerte di Bologna e Roma, entrambe da 15 milioni di euro, per il difensore.

A gennaio, però, l’Inter ha intenzione di tornare alla carica e di anticipare di sei mesi l’arrivo di uno dei due sostituti di Acerbi e De Vrij. L’Udinese, dal canto suo, non chiuderà le porte e sarà aperta al dialogo, ma la valutazione di Bijol partirà da una base di 20 milioni di euro.