Pocho Lavezzi incredulo: lo hanno nominato allenatore della prima squadra | Gradita sorpresa in società

Lavezzi è venuto a saperlo poche ore fa, è l’allenatore della prima squadra, la società ha scelto l’ex Napoli per risalire in classifica

Napoli e l’Argentina sono legati da un cordone ombelicale. Diego Armando Maradona ha fatto sognare un intero popolo, regalando gioie indescrivibili e restando per sempre nel cuore dei tifosi e nella storia della città. Dopo di lui altri connazionali hanno fornito prestazioni di alto livello in maglia azzurra. Dopo il fallimento e la ripartenza dalla C, la presidenza targata De Laurentiis è riuscita a ritornare ai vertici in Italia ma il processo è stato graduale.

Tra le stelle di un Napoli che aveva riabbracciato le competizioni europee non può non essere menzionato il Pocho Lavezzi, un fantasista dai piedi d’oro che ha siglato reti pesanti e ha guidato lo spogliatoio in anni densi di soddisfazioni.

Dopo di lui è stato Gonzalo Higuain a fare impazzire Napoli, con il record di goal in un solo campionato e uno scudetto sfiorato. Numeri da capogiro che sono stati solo in parte macchiati dal suo passaggio alla Juventus, percepito da molti come un tradimento.

Lavezzi, invece, ha proseguito la sua carriera a Parigi, come è capitato con un altro bomber sudamericano come Edinson Cavani. Ora i fuoriclasse del Napoli si chiamano Lukaku e Kvara, con Conte che se li coccola.

Da leader del Napoli ad allenatore all’estero, Lavezzi sorpreso da questa chiamata

Compagno di squadra di Lavezzi al Napoli era Manuele Blasi, centrocampista difensivo, di quantità e aggressività. Una volta ritiratosi dal calcio giocato ha preso il tesserino da allenatore e nelle ultime ore è stato scelto come nuovo tecnico del Paradiso.

Dopo due anni il club svizzero, della terza divisione, ha esonerato Giuseppe Sannino e ha affidato la guida della squadra a un altro italiano come Blasi.

Blasi è uno dei tecnici italiani gira-mondo, ecco la sua nuova sfida

L’ex centrocampista eredita la squadra in cui gioca l’italo-argentino Ezequiel Schelotto al quindicesimo e quartultimo posto in classifica con 10 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato.

In carriera Blasi ha allenato la Compagnia Portuale nell’Eccellenza laziale, gli Hamrun Spartans a Malta, l’Apolonia Fier in Albania, l’Ayia Napa e l’Enosis Neon Paralimniou a Cipro. Adesso proverà una nuova esperienza anche nel campionato svizzero e Lavezzi si è congratulato con lui.