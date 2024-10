Thiago Motta informato dal J Medical: il suo bomber è out fino al 2025 | Duro colpo per la squadra

Brutte notizie per l’allenatore juventino che dovrà fare a meno per i prossimi tre mesi, almeno, del suo attaccante.

Molte discussioni che si fanno ogni giorno sulla Juventus ruotano attorno a due argomenti essenziali: Thiago Motta, il suo gioco ed il confronto con Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è spesso argomento di discussione e lo è sia quando segna che, ancor di più, quando non riesce a farlo.

Il suo atteggiamento in campo, nervoso e suscettibile quando sbaglia i gol o non offre delle buone prestazioni, ma anche spesso polemico e spocchioso quando riesce ad andare a segno e sbloccare le partite; di certo non aiuta a far abbassare le luci dei riflettori dalla sua persona.

Questo inizio di campionato è stato assai contraddittorio e pieno di alti e bassi. Buone le prestazioni contro Como, Verona e Genoa, soprattutto quelle contro queste ultime due in cui Dusan ha messo a segno quattro reti, di cui due su calcio di rigore, impalpabili e negative le prestazioni contro Roma, Napoli ed Empoli.

In queste ultime tre gare, non a caso, la Juventus non è mai riuscita ad andare a segno e sono state anche pochissime le occasioni da rete propiziate. Vlahovic non l’ha quasi mai beccata, non è stato assistito a dovere dai compagni, ma allo stesso tempo è stato anche poco utile alla squadra.

Juve, niente vice Vlahovic fino al 2025

In molti si sono chiesti se questo Vlahovic fosse l’attaccante giusto per Thiago Motta che lo scorso anno aveva fondato gran parte del suo Bologna sulla tecnica e l’intelligenza tattica di uno come Joshua Zirkzee. Dubbio ancor più pressante dopo il primo tempo della sfida al Napoli in cui il serbo era stato sostituito da Weah.

Dusan ha voluto zittire tutti, e non solo metaforicamente, con la decisiva doppietta di Genova, ma ancora c’è molto da lavorare, per capire come procederanno i rapporti tra il tecnico bianconero e la punta serba. Nel frattempo, Thiago Motta sa che non avrà un naturale vice Vlahovic almeno fino ai primi mesi del 2025.

Juventus, operazione al ginocchio per Milik

Come comunicato dalla società bianconera, infatti, Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad un nuovo intervento al ginocchio per risolvere un problema che lo attanaglia da tempo. Il polacco si è operato e gli è stata effettuata una sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro.

L’intervento, così come comunicato dalla Juventus, è stato eseguito, nella giornata di mercoledì 2 ottobre, presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici, ma sembra impossibile poter vedere Milik in campo prima dell’inizio del prossimo anno.