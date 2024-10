Giocava con Totti e De Rossi, ora si siede in panchina: sarà lui il nuovo mister | Colpo nostalgia

Ha giocato nella Roma insieme a Totti e De Rossi, adesso si siede in panchina, è il nuovo allenatore di un club prestigioso, ecco quale

Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno attraversato due decenni di Roma, con campionati giocati per il vertice e altri al di sotto delle aspettative di una piazza calorosa come quella capitolina. I due giocatori sono stati gli idoli della tifoseria, diventando capitani e bandiera anche per la loro scelta di cuore, quella di vestire solo la maglia giallorossa, rifiutando all’apice della loro carriera il trasferimento in top club europei.

Una decisione che nel calcio di oggi pochi sono in grado di fare, spinti sia dal blasone di club di alto rango, sia dalle faraoniche offerte economiche provenienti dall’Arabia. Un altro giocatore, in forza alla Roma, come Paulo Dybala ha seguito il loro esempio poco più di un mese fa.

A convincerlo è stato proprio De Rossi che a gennaio si è seduto sulla panchina della Roma, guidandola a un passo dalla finale in Europa League e alla qualificazione in Champions, sfumata nel rush finale dello scorso campionato.

L’inizio della stagione in corso è stata al di sotto delle aspettative, di fronte a una campagna acquisti dagli investimenti degni di nota. Per questo motivo la proprietà americana dei Friedkin ha deciso di esonerarlo.

Ha giocato con De Rossi in mezzo al campo, ora può allenare la sua ex squadra

Può cambiare allenatore anche il Boca Juniors, squadra con cui ha concluso la propria carriera da calciatore lo stesso De Rossi. Diego Martinez è a un passo dal licenziamento dopo la sconfitta subita nel campionato argentino per mano del Belgrano, la terza di fila, che ha relegato i gialloblu al tredicesimo posto in classifica.

Il principale candidato alla panchina è Fernando Gago, attualmente alla guida del Chiavas Guadalajara in Messico. L’ex centrocampista argentino ha giocato anche nella Roma proprio con De Rossi, condividendo con lui la mediana.

Gago è il favorito per allenare un club di prestigio come il Boca Juniors

Gago avrebbe così la possibilità di guidare un club di prestigio internazionale come il Boca e di sedersi sulla panchina di uno degli stadi più caldi del mondo come la Bombonera.

In squadra può godere del prezioso apporto in fase realizzativa di un bomber di razza come Cavani che continua a segnare.