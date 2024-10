Prima vi batto, poi mi unisco a voi | Giuntoli scavalca Ibra e prende il crack della Bundesliga: è fatta

Giuntoli porta alla Juventus il crack della Bundesliga. Battuta la concorrenza del Milan di Zlatan Ibrahimovic. Affare in chiusura.

Messa in archivio la convincente vittoria per 0-3 conquistata sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Juventus di Thiago Motta si prepara ad affrontare, domani (mercoledì 2 ottobre) alle 21.00, il Lipsia di Marco Rose in occasione della seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Appuntamento, quello della Red Bull Arena, al quale i bianconeri arrivano con il chiaro intento di dare seguito alla straordinaria striscia di risultati utili consecutivi fatta al momento di quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette partite disputate tra campionato ed Europa.

Sette partite, sei in Serie A e una nella massima competizione continentale per club, caratterizzate, oltre che dai 12 gol complessivi realizzati, dallo straordinario dato riguardante quelli incassati: appena uno, allo scadere della sfida interna contro il Psv Eindhoven di Peter Bosz dello scorso 17 settembre.

Gol, quello messo a segno dal marocchino Saibari al 93′ della sfida tra piemontesi e olandesi, che non ha comunque intaccato il record della Vecchia Signora la quale, nel momento in cui scriviamo, ha la miglior difesa d’Europa considerando tutte le competizioni.

Lipsia-Juventus, primo incontro ufficiale tra le due formazioni

È sicuramente dato noto a tutti, ma quello che andrà in scena domani (mercoledì 2 ottobre) alla Red Bull Arena sarà in assoluto il primo incontro della storia tra i tedeschi del Lipsia e gli italiani della Juventus. Alla luce della recente nascita del club teutonico, costituitosi, ricordiamo, solo nel 2009, non sono infatti presenti incontri, né ufficiali né in amichevole, tra le due formazioni. Elemento, questo, certamente particolare nel 2024 se consideriamo che biancorossi e bianconeri militano in due dei campionati più importanti d’Europa, che rappresenterà sicuramente per entrambe le compagini un buon motivo per vincere la partita.

Considerando la sconfitta dell’esordio sul campo dell’Atletico Madrid, la formazione di casa guidata da Marco Rose proverà certamente a fare bella figura dinanzi ai propri sostenitori i quali, pronti a spronare i propri beniamini a suon di cori, tenteranno allo stesso tempo di intimorire la Vecchia Signora che, reduce dall’affemazione dell’esordio contro il Psv Eindhoven, tenterà, dal canto suo, di incamerare altri tre punti, fondamentali per la corsa a un posto tra le prime otto.

Juventus, occhi su Sesko del Lipsia: l’attaccante sloveno piace anche al Milan

Pronto a scendere in campo in occasione della sfida tra Lipsia e Juventus, valevole per la seconda giornata della fase campionato di Champions League in programma domani (mercoledì 2 ottobre) alle 21.00 alla Red Bull Arena, Benjamin Sesko sarebbe finito recentemente nel mirino del direttore sportivo del club bianconero, Cristiano Giuntoli.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante sloveno sarebbe molto gradito al dirigente dei piemontesi, il quale avrebbe annotato il suo nome nella lista degli obiettivi per la prossima stagione alla luce della possibilità di perdere Vlahovic la prossima estate in caso di mancato rinnovo al ribasso. Sull’ex Salisburgo avrebbe messo gli occhi anche il Milan del consigliere, Zlatan Ibrahimovic, il quale, però, visti i 70 milioni di euro chiesti dal club tedesco per lasciarlo partire, dovrebbe ritirarsi presto dalla corsa che porta all’attaccante per il quale, invece, sembrerebbe pronta a fare follie la Juventus del presidente Ferrero.