Zingonia, ennesimo stop dall’infermeria: l’Atalanta dovrà fare a meno anche di lui | Tifosi in lacrime

Il club bergamasco continua ad avere enormi problemi con gli stop per infortuni traumatici o muscolari.

La stagione dell’Atalanta è cominciata tra i mille problemi e Gian Piero Gasperini non si può dire di certo fortunato a causa di tutto quello che è successo e le notizie che, soprattutto in estate, pian piano arrivavano sul fronte mercato e dall’infermeria.

Già quella scorsa, dopo il trionfo in Europa League, si era chiusa malissimo, con il grave infortunio a Giorgio Scalvini che ha privato il ragazzo dell’Europeo in Germania con la Nazionale e l’Atalanta di uno dei suoi calciatori più importanti, almeno fino alla fine di questo 2024.

Durante la preparazione estiva, poi, è arrivato il gravissimo infortunio di Gianluca Scamacca che lo costringerà ai box fino ai primi mesi del 2025. Nel frattempo, poi, la situazione non era di certo più serena sul fronte mercato. Koopmeiners che ha fatto di tutto per tirarsi fuori dal progetto Atalanta e facilitare la sua cessione alla Juventus, poi arrivata a fine mercato.

Lookman, nello stesso momento, riceve l’interesse del Paris Saint Germain e decide di rendersi indisponibile. Una situazione paradossale che almeno con il nigeriano è rientrata dopo la sosta per le nazionali di settembre. A mercato chiuso, però, l’Atalanta deve ancora fare i conti con un’infermeria ben lontana dall’essere vuota e che continua a riempirsi.

Atalanta, ancora problemi in difesa per Gasperini

Nicolò Zaniolo continua ad essere un oggetto misterioso ed entra ed esce dall’infermeria. Il suo sostituto naturale, acquistato sul mercato anche per far fronte alla cessione di Koopmeiners, cioè Brescianini, ha rimediato un fastidio muscolare che lo terrà ai box per circa un mese.

I veri problemi e la vera emergenza, però, Gian Piero Gasperini la sta vivendo in difesa. Oltre al già citato Scalvini, continua ad essere fuori causa anche l’italo-brasiliano Toloi, così come lo svedese Hien che è ai box da circa due settimane fa. Come se non bastasse, nell’ultima sfida di Champions League contro lo Shakhtar, sono arrivati altri due infortuni.

Atalanta, gli infortuni di Kossounou e Djimsiti

Nonostante la netta e larga vittoria contro gli ucraini, infatti, Gasperini ha dovuto sostituire per infortunio, sia Djimsiti che Kossounou. Il primo, che aveva messo a segno il gol del momentaneo vantaggio per 1-0, ha accusato un problema all’anca ed è stato sostituito a fine primo tempo.

Ma, se il fastidio accusato dell’albanese non preoccupa, diverso è il discorso da fare per l’ex Leverkusen che è uscito all’83’ per un fastidio alla coscia. Un problema muscolare che lo ha costretto al cambio con Godfrey e che probabilmente lo vedrà fuori causa per qualche settimana.