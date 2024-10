Infortunio Federico Chiesa: proprio ora che era rinato in Inghilterra | Già finita la magia

Federico Chiesa rischia di saltare la prossima importante partita del Liverpool, uno stop inaspettato per l’esterno azzurro, ecco cosa è successo

Ha lasciato la Juventus nelle ultime ore della sessione estiva per trasferirsi al Liverpool. Federico Chiesa sta trovando spazio in un reparto offensivo ricco di qualità come quello dei Reds. Il bilancio stagionale vede tre presenze totali, condite anche da una rete in Carabao Cup contro il West Ham, un ottimo modo per ricambiare la fiducia del mister alla sua prima da titolare con la nuova maglia.

Numeri importanti dalla sua parte non mancano e Chiesa sa di poter fare bene in un campionato aggressivo e dinamico come quello inglese, che valorizza i velocisti come lui e i profili più tecnici.

Con questa nuova parentesi della sua carriera si augura di trovare una continuità che è mancata nell’ultimo periodo a Torino, nonostante abbia concluso l’ultima A in doppia cifra.

E il profumo dell’Italia continua ad essere molto forte. Da una parte si avvicina la sosta, con la speranza di una convocazione per i match di Nations League. Inoltre la Champions League continua a riproporre gare dal sapore nostalgico per Chiesa.

Chiesa salta il Bologna in Champions, altro infortunio per lui?

Ha infatti debuttato con la maglia del Liverpool nei minuti finali della gara vinta contro il Milan, mentre stasera affronterà il Bologna ad Anfield. L’azzurro potrebbe, però, non essere della partita.

Questo perché non è figurato tra i calciatori presenti alla seduta di rifinitura di ieri mattina, mentre nell’ultimo turno di Premier League è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti durante il match contro il Wolverhampton. L’allenatore Arne Slot non ha ancora sciolto le riserve ma non è da escludere un altro fastidio muscolare per un talento che è troppo spesso vittima di un fisico fragile.

Il Bologna non parte per vinto, vuole giocarsela contro i Reds

Il Bologna si appresta a vivere una serata magica per i suoi tifosi e per la sua storia, sfidando uno dei club più blasonati d’Europa. Gli emiliani sono in ripresa, spinti da un Castro in un ottimo stato di forma e che guiderà l’attacco.

Vincenzo Italiano sa come si vince in campo internazionale e non ha intenzione di chiudersi in difesa ma di affrontare la gara a testa alta, provando a strappare un risultato positivo.