Rottura totale Alexis Sanchez | Udinese perde la pazienza: sostituito dagli svincolati

Sanchez è ancora indisponibile, l’Udinese corre ai ripari e ingaggia un altro svincolato per sopperire all’assenza del talento cileno

Alexis Sanchez è tornato quest’estate a Udine, nel club in cui è esploso nella prima fase della sua carriera, prima di vestire le maglie di club prestigiosi in Italia e in Europa. Il cileno ha optato per una scelta di cuore e, una volta rescisso il contratto che lo legava all’Inter, ha voluto giocare di nuovo per i friulani che erano reduci da una salvezza molto sofferta e arrivata nei minuti finali dello scorso campionato.

I bianconeri hanno iniziato con il piede giusto la nuova stagione con 10 punti conquistati in 6 partite. Le ultime sfide hanno visto altrettante sconfitte, seppur contro avversari superiori dal punto di vista tecnico come la Roma e l’Inter.

Non è da queste sfide che dovranno arrivare i punti necessari per mantenere ancora una volta la categoria e i tifosi sono comunque soddisfatti dato che hanno notato dei miglioramenti sul piano della proposta di gioco.

La crescita di alcuni giocatori sta impressionando pure gli osservatori di mercato, con le big di A pronte per aggiudicarsi il cartellino di giocatori come Lorenzo Lucca o Jaka Bijol.

Nuovo colpo a parametro zero per l’Udinese, è subito pronto per debuttare nel weekend

Intanto l’Udinese non solo cede ma acquista anche un altro svincolato, stavolta in difesa. Il club friulano ha infatti messo sotto contratto il difensore francese ma di origine centrafricana classe 2000 Oumar Solet, ancora senza squadra dopo la fine del contratto con il Salisburgo.

Cresciuto nello Stade Lavallois è esploso nel Lione prima di passare sotto il contratto del gruppo Red Bull e firmando nel 2020 per circa 5 milioni di euro con gli austriaci con cui ha fatto esperienza anche nelle coppe europee.

L’Udinese continua a crescere, la ricetta vincente della famiglia Pozzo

Un ulteriore tassello che va a completare una retroguardia che deve migliorare alcune lacune, con disattenzioni che possono influire sull’andamento delle partite. Un innesto che la dirigenza ha voluto inserire in organico per evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica, dopo lo spauracchio enorme di maggio.

L’Udinese è tra i club più in salute d’Italia, con un bilancio in attivo, uno stadio rinnovato, una squadra con il monte ingaggi tra i più bassi. Un esempio da seguire per fare calcio di qualità senza spendere troppo.