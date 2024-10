Niente Sergio Ramos: l’idea della Juve è un’altra | Genialata dal mercato degli svincolati

Il club bianconero perde per tutto il resto della stagione Bremer ed ora dovrà valutare eventuali sostituti.

L’impresa compiuta a Lipsia è di quelle storiche, di quelle che un tifoso ricorda per sempre, di quelle che fanno esplodere il cuore di gioia. La Juventus ha dimostrato tutto il suo carattere, tutta la sua grinta e tutta la sua resilienza, andando a recuperare per due volte i tedeschi e mettendo a segno le reti del 2-2 e del definitivo 2-3 addirittura con un uomo in meno.

Thiago Motta ha già da tempo preso in mano il comando dello spogliatoio bianconero e ne sta cambiando mentalità e modo di scendere in campo, oltre che di affrontare gli avversari. La Juventus che è tornata da Lipsia, però, non può avere un sorriso completamente a 32 denti.

Oltre all’infortunio muscolare occorso a Nico Gonzales, che lo costringerà a star fuori circa tre settimane, ma con una pausa per le Nazionali di mezzo, la tegola vera e propria è arrivata dal responso sull’infortunio di Gleison Bremer. Al momento della sua uscita dal campo si era già temuto il peggio e le notizie arrivate nella giornata di giovedì non hanno fatto altro che confermare quanto si era paventato.

Rottura del legamento crociato del ginocchio e sei mesi di stop. Tra oscillazione dei tempi di recupero, riabilitazione e tempistiche varie per tornare al top della condizione da valutare, però, si può dire che la stagione del centrale brasiliano sia pressoché terminata qui. Una botta tremenda per Thiago Motta che perde il difensore più forte della rosa, forse l’unico insostituibile.

Juve, la situazione della difesa dopo l’infortunio di Bremer

Al netto dalle buone notizie che arrivano da Pierre Kalulu e dal suo altissimo rendimento, anche da centrale, i difensori bianconeri che possono agire in mezzo, oltre all’ex Milan, sono anche Gatti, Danilo e Cabal. Gli ultimi due, però, per un motivo o per l’altro sono stati impiegati poco, fin qui, e mai al centro della difesa.

Completano il reparto Cambiaso ed i giovani Savona e Rouhi. Insomma, una difesa che già sembrava essere corta, ora lo è ancora di più e con gli impegni praticamente ogni tre giorni, urge un intervento sul mercato. Bisognerà soltanto capire se Giuntoli deciderà di aspettare gennaio, e quindi la sessione invernale di calciomercato, o attingerà alla lista degli svincolati.

Juve, i nomi degli svincolati da poter prendere

In questo momento, a dir la verità, i difensori senza contratto sono tanti e alcuni anche di un certo spessore o nome. Tra difficoltà a fargli entrare, eventualmente, subito in condizione e richiesta pesante circa l’ingaggio, la lista si assottiglia sensibilmente. Da scartare per quest’ultima ragione, infatti, il nome di Sergio Ramos che subito era circolato appena avuto il responso sull’infortunio di Bremer.

Matip, Amartey, Manolas, Djidji, Soumaoro sono gli altri nomi, ma quello che sembra convincere di più, al momento, è quello di Simon Kjaer che ha terminato la sua avventura al Milan soltanto nel giugno scorso. Il danese non è più quello di qualche anno fa, ma conosce il campionato ed ha un’intelligenza tattica che in pochi hanno e, per questa ragione, potrebbe essere la scelta giusta per Giuntoli.