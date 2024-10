Vanoli, brutte notizie dall’infermeria: dovrà fare a meno di tutti e due | Doppia beffa per il Torino

Dopo aver perso le prime due partite stagionali, arrivano altre cattive notizie per il nuovo allenatore del Torino.

Le prime due sconfitte stagionali, arrivate consecutivamente e in casa, hanno un po’ raffreddato gli entusiasmi che si erano creati dopo l’inizio di stagione sorprendente, ma di certo non cambiano di una virgola il pensiero sulla qualità della rosa e sulle capacità del suo nuovo allenatore.

Certo, per qualcuno, soprattutto per i tanti tifosi granata, vedere il Torino primo in classifica dopo cinque partite di campionato e undici punti conquistati, ma soprattutto davanti a Napoli, Juventus, Inter e Milan, è stato sicuramente come un sogno ad occhi aperti che non assaporavano più da un sacco di tempo.

Un sogno che però è durato appena una settimana. Domenica, nel lunch match della sesta giornata del campionato, il Torino ha dovuto provare il dispiacere della prima sconfitta stagionale in Serie A, al termine di una partita giocata comunque abbastanza bene, contro una Lazio forte, frizzante e piena di tanti giovani interessanti.

I granata hanno ceduto per 3-2, ma hanno ancora una volta mostrato delle peculiarità che non si vedevano da tempo in casa Torino. Facilità di costruire azioni da rete, ma anche una certa familiarità con il gol, oltre a qualche errore di troppo in una fase difensiva ancora da sistemare e registrare. Praticamente tutto il contrario rispetto alla squadra allenata da Juric, e non solo, nelle stagioni precedenti.

Torino, l’Inter dopo le due sconfitte consecutive

La sconfitta con la Lazio di certo non preoccupa l’ambiente anche se, appena pochi giorni prima, era arrivata anche quella, sempre in casa, contro l’Empoli che era costata l’eliminazione da una Coppa Italia che ora non può essere più obiettivo stagionale, almeno come cammino.

Nel prossimo turno, intanto, i granata torneranno a San Siro e dopo aver giocato e sfiorato l’impresa contro il Milan alla prima giornata, affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Un impegno quasi proibitivo, da affrontare con la leggerezza di una squadra che, fin qui, si è comportata molto meglio in trasferta (sette punti conquistati sui nove disponibili) che in casa.

Torino, due calciatori ai box

Paolo Vanoli, intanto, contro i nerazzurri, dovrà fare a meno di due elementi della rosa. Si tratta di Alieu Njie, giovane attaccante che ha riportato una lesione all’adduttore e Aaron Ciammaglichella, centrocampista che ha accusato un elongazione.

Questo il comunicato del club granata circa i due infortuni: “Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Alieu Njie hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Esami anche per Aaron Ciammaglichella: per lui elongazione dell’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.