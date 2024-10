Terremoto UEFA: Infantino lascia con effetto immediato | La motivazione è incredibile

Infantino ha lasciato l’UEFA all’improvviso, è pronto per trasferirsi in Asia dove sarà al centro della nuova Champions League di un altro Continente

La nuova Champions League è già entrata nel vivo. Una formula inedita quella che è stata studiata dall’Uefa e che ha ricevuto anche alcune critiche. Il numero delle partite della prima fase è aumentato da sei a otto, senza gare di andata e ritorno ma con combinazioni che rendono più avvincente la corsa alla qualificazione per il turno successivo che avverrà in modo diretto o tramite i play-off.

Un girone unico con la classifica che sarà decisa dalla differenza reti e non dagli scontri diretti, una scelta che costringerà anche i club più blasonati a onorare ogni match, provando a incrementare il proprio bottino realizzativo.

Ne sa qualcosa il Bayern Monaco che ha rifilato la bellezza di nove reti alla malcapitata Dinamo Zabagria, giunta in Germania senza aspettarsi di ricevere una tale umiliazione.

Cinque le italiane pronte a darsi battaglia per andare il più possibile avanti nella competizione. Discorso analogo in Europa League con la Roma e la Lazio e in Conference, con la Fiorentina pronta al debutto dopo aver passato i playoff non senza aver sofferto.

Infantino saluta l’UEFA, la nuova avventura nei prossimi mesi è lontano dall’Europa

E poche ore prima di questo esordio nel girone, i toscani salutano Gino Infantino. Classe 2003, è arrivato dal Rosario Central nell’estate del 2023 per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Nonostante le buone aspettative su di lui, però, lo spazio che è riuscito a ritagliarsi è stato decisamente ridotto.

Motivo per cui la Fiorentina ha cercato una soluzione per mandarlo a giocare in prestito nel corso dell’ultima estate, senza tuttavia riuscire a trovare l’accordo con nessun club, fino a poco fa.

Infantino va a giocare la Champions in Asia, lascia Firenze in prestito

Infantino passa infatti ufficialmente al club degli Emirati Arabi Al Ain. Squadra, questa, allenata dal connazionale Hernan Crespo e che ha vinto l’ultima Champions League asiatica. Infantino si trasferisce con la formula del prestito e chissà se tornerà a Firenze pronto, stavolta, per mettersi in mostra.

Una perdita che non dispiace a Raffaele Palladino che continua a dover trovare una quadra alla sua nuova squadra, rivoluzionata dal mercato ma con un ottimo potenziale in attacco.