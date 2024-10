Sosta delle nazionali maledetta: si è fatto male il 10 argentino | Bianconeri in apprensione

I bianconeri sono costretti a perdere un altro giocatore titolare per infortunio, la sosta per gli impegni delle Nazionali servirà per recuperare

Dopo due mesi dall’inizio della nuova stagione, i ritmi sono serrati e non c’è il tempo di fiatare. Tanti i giocatori coinvolte in più competizioni e costretti a giocare quasi sempre due volte a settimana. Non solo i campionati nazionali ma anche le coppe europee e i match delle Nazionali in un calendario che non è mai stato così fitto e che comporta il rischio di infortuni, anche di grave entità.

La lista dei giocatori che si sono dovuti già fermare si incrementa di settimana in settimana, con i bollettini provenienti dalle infermerie che sono spesso pessimi per gli allenatori che sono costretti a mettere in campo delle seconde linee o trovare posizioni inedite ai titolari.

La bravura dei tecnici è sempre più quella di riuscire a dosare le forze fisiche dello spogliatoio, adottando il giusto turnover e sperando di azzeccare cambi per inanellare un filotto di risultati positivi.

Le sorti di un’annata così impegnativa si decideranno in primavera ma i punti persi per strada in questa fase iniziale potrebbero essere decisivi ai fini della classifica finale, motivo per cui sono da evitare meno passi falsi possibile.

Il talento dei bianconeri si è infortunato, quali sono i tempi di recupero?

Tra i giocatori che hanno iniziato meglio il campionato italiano c’è sicuramente Florian Thauvin, trascinatore a suon di reti e di assist dell’Udinese. I friulani hanno però dovuto registrare un infortunio che ha colpito il fantasista classe 1993 durante il match perso contro l’Inter.

Un fastidio muscolare che l’ha costretto a rinunciare ad allenarsi la settimana successiva agli ordini del tecnico tedesco di origine croata Kosta Runjaic. Il numero 10 dovrebbe tornare a dispovizione dopo la sosta per le nazionali, in tempo per la ripresa della Serie A il 19 ottobre sul campo del Milan.

Un Udinese che può fare bene in campionato

L’Udinese ha avuto una leggera flessione dopo aver raccolto ben 10 punti nelle prime quattro giornate. L’obiettivo dei bianconeri resta quello della salvezza ma l’organico è competitivo.

Alcuni giocatori hanno già dimostrato di poter fare il salto di qualità, dall’attaccante Lorenzo Lucca al centrale sloveno Jaka Bijol, con entrambi che potrebbero essere ceduti di fronte a un’offerta allettante la prossima estate.