Commisso ha dato l’ok all’operazione: adesso è anche ufficiale | Accontentati i tifosi

La Fiorentina ha chiuso l’operazione, decisivo il volere del patron Rocco Commisso, la richiesta dei tifosi è stata accolta

La Fiorentina è reduce dalla bella vittoria contro il Milan prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Ottima la prestazione fornita dagli uomini di Raffaele Palladino che avevano giocato solo tre giorni prima in Conference League, seppur facendo ricorso a un ampio turnover.

In questo inizio di campionato, dal rendimento ancora altalenante, ha convinto molto Moise Kean. I toscani hanno finalmente un centravanti che sa essere incisivo sotto porta e che può ambire e superare la doppia cifra.

Accanto a lui sta trovando la condizione ideale Albert Gudmundsson, rigenerato anche dal punto di vista mentale dagli esiti positivi del processo che lo ha visto coinvolto per presunti abusi sessuali e per cui è stato assolto.

L’islandese ha firmato i due successi in campionato ottenuti dalla Viola contro la Lazio e il Milan. A segno contro i rossoneri anche Adli che si è già preso le chiavi della mediana, non facendo rimpiangere Arthur, non riscattato quest’estate, nonostante la volontà del giocatore di restare.

La Fiorentina ha rivoluzionato la sua rosa nella scorsa campagna acquisti

Tanti i volti nuovi della Fiorentina in mezzo al campo e che, a piccoli passi, stanno assimilando gli schemi tattici del mister, approdato su una panchina importante come quella del capoluogo toscano con l’intento di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal predecessore Vincenzo Italiano.

L’undici titolare è cambiato quasi completamente rispetto alla precedente gestione, con pochi reduci dal triennio dell’ex allenatore, tranne pochi senatori che continuano a giocarsi un posto di riguardo, come Cristiano Biraghi e Luca Ranieri in difesa, con quest’ultimo che è stato premiato con la fascia da capitano.

L’accordo è stato raggiunto, ha firmato con la Fiorentina, la soddisfazione della piazza

Tra questi vi è Christian Kouame che sta per rinnovare il contratto con la Fiorentina per due anni, prolungando fino al 30 giugno 2027. I tifosi apprezzano il suo dinamismo e l’impegno che mostra in campo. L’esterno guadagnerà 1,4 milioni a stagione e sarà una preziosa pedina nelle rotazioni di Palladino.

Troverà il suo spazio tra campionato e Conference League e potrà spaziare in più ruoli. Kouame è infatti un vero jolly nel reparto offensivo, in grado di fare bene sia come punta centrale che dietro di essa o spostato sulle fasce.