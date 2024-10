Fonseca, il suo era un falso allarme: il giocatore torna disponibile | Stappato lo champagne

Il Milan era in apprensione per le condizioni fisiche di uno dei giocatori più importanti della rosa, torna in gruppo, la gioia di Fonseca

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali il Milan è pronto per tornare in campo. Nel giro di una settimana sono previste tre partite da non fallire. Si parte a San Siro contro l’Udinese, un avversario tosto, capace di mettere spesso in difficoltà i rossoneri in passato. I friulani hanno iniziato molto bene la stagione e si presentano alla Scala del Calcio senza nessun tipo di pressione.

Martedì alle ore 18.45, ancora in casa, torna la Champions League. Obbligatorio vincere contro i belgi del Brugge per alimentare le speranze di qualificazione alla fase successiva.

La partenza nella massima competizione europea è stata decisamente in salita, con il calendario che non ha aiutato. Due sconfitte contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen rendono necessario conquistare i tre punti di fronte a una rivale più alla portata.

Il prossimo sabato il Milan tornerà poi in campionato e lo farà in trasferta a Bologna. Gli emiliani sono in crescita e potranno godere del sostegno dei propri tifosi.

Il Milan chiamato a dare dei segnali importanti nelle prossime tre partite

Per questi impegni da non sottovalutare il Milan si sta preparando al massimo agli ordini di mister Paulo Fonseca. I giocatori sono rientrati a disposizione.

Non sarà schierabile il francese Theo Hernandez. Il terzino, infatti, è stato squalificato per due turni dopo l’espulsione rifilata al termine del match perso a Firenze.

Il Milan è al completo, tutti recuperati i recenti infortunati

Sky Sport 24 ha riporta che Loftus-Cheek oggi si è allenato in gruppo per la prima volta dopo che nelle scorse settimane aveva sofferto un lieve problema al flessore. Fonseca tira un sospiro di sollievo e potrà convocare un giocatore importante per gli equilibri del centrocampo. Anche Chukwueze, rientrato anzitempo dalla Nigeria, è recuperato. L’infortunio è stato più grave del previsto e adesso dovrà meritarsi un posto da titolare dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative.

A differenza di alcune rivali, Juventus tra tutte, il Milan può sfruttare la buona condizione fisica dei propri tesserati e per l’allenatore portoghese le scelte di chi schierare in campo dal primo minuto non sono obbligate. Il turnover potrebbe aiutare a dare maggiore freschezza a una squadra in crescita.