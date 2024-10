Virus influenzale a Torino: colpito anche il perno della squadra | Presenza in serio dubbio

Uno dei giocatori cardini della squadra non si è allenato a Torino per l’influenza, rischia di saltare la gara di questo weekend

Il campionato riprende dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I rischi sono sempre molti, da perdere la condizione e il feeling all’interno dello spogliatoio in caso di alcuni risultati positivi in precedenza, fino a dover rinunciare ad alcuni giocatori che rientrano con dei problemi fisici.

A Torino l’umore è buono sia sponda granata che bianconera. La Juventus deve sopperire ad alcune assenze pesanti in un trittico complicato di partite che vedrà la Lazio e l’Inter in campionato e, nel mezzo, lo Stoccarda per la terza giornata di Champions League.

Thiago Motta riparte da alcune certezze, tra cui la tenuta della linea difensiva che ha subito la prima rete su calcio di rigore e dopo sei partite di fila concluse con la porta inviolata.

Il tecnico si fida dei talenti della Next Gen che saranno buttati nella mischia, dal terzino Savona all’esterno Mbangulà, con la stellina classe 2006 Adzic che scalpita per debuttare in prima squadra.

Un’assenza pesante costringe l’allenatore a correre ai ripari in attacco

Il Torino ha iniziato al di sopra delle aspettative il campionato, grazie alla grinta e alle idee propositive di mister Paolo Vanoli che non si è lasciato intimorire da alcune cessioni che sono state contestate dai tifosi e che hanno ridotto il tasso tecnico dell’organico, da Raoul Bellanova ad Alessandro Buongiorno.

L’allenatore dei granata dovrà fare i conti anche con il grave infortunio subito da Duvan Zapata. Il reparto offensivo è ora affidato all’incisività realizzativa del centravanti Antonio Sanabria, rientrato dal Paraguay dove è stato impegnato per due match validi per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Ha l’influenza e la sua convocazione è a rischio

La difesa del Torino può contare sulla solidità di Sebastian Walukiewicz. Il polacco si è già ritagliato uno spazio importante ma è rientrato in anticipo dal ritiro della sua Polonia a causa di un virus influenzale che lo ha colpito.

La sua presenza in campo a Cagliari è in dubbio. Una trasferta da non sottovalutare quella sul campo dei sardi, reduci da un incoraggiante pari contro la Juventus. Il tecnico Davide Nicola ha rinsaldato la propria posizione, con l’esonero che era stato ipotizzato dopo un inizio davvero complicato.